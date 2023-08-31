蘇拉進逼 適逢年度大潮 粵港澳沿海須嚴防「風暴潮」

中國中央氣象台發布31日晚間8點至9月1日晚間8點的降水預報圖。（取自中國中央氣象台網站）

隨著蘇拉颱風進逼，中國中央氣象台31日晚間6點繼續發布颱風紅色預警，颱風中心預計於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港 一帶沿海登陸，現時起至1日晚間8點，福建、廣東沿海，以及香港、澳門 等地將迎來最高17級陣風與最多300毫米的特大暴雨 。且由於近日適逢「超級藍月」的年度大潮，香港氣象專家示警，颱風帶來的「風暴潮」有機會使海水升的更高，沿海地區須慎防淹水。

中國中央氣象台發布預告指出，截至下午5點，蘇拉颱風中心位於廣東省汕尾市東偏南方大約275公里的南海東北部海面上，將以每小時10至15公里的速度向西偏北方向移動。不過，颱風路徑變化仍大，目前預計於9月1日下午至夜間在廣東惠來到香港一帶沿海登陸，也不排除沿著廣東東部沿海向西偏南方向移動的可能。

蘇拉颱風中心附近最大風力達16級（每秒55公尺），中心最低氣壓為930百帕。中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，蘇拉颱風雖然「個頭較小」，但結構完整且風眼明顯，意味著颱風「能量集中」。此外，蘇拉北側的高層風速較強，導致對流容易維持，再加上颱風南側西南氣流持續供給水氣，為颱風維持其強度提供了良好的動力及水氣條件。

中國中央氣象台發出大風雨降水預報。大風預報指出，31日晚間8點至9月1日晚間8點，巴士海峽、台灣海峽、南海東部和南部及東沙群島、南沙群島和黃岩島附近海域、浙江沿海、福建沿海、廣東中東部沿海及珠江口，以及香港和澳門等地將有6至8級、陣風9至10級的大風。

其中，南海東北部、東沙群島、廣東中東部沿海及珠江口、香港、澳門等地的部分海域或地區將有9至12級大風。此外，颱風中心經過的附近海面或地區風力有13至16級、陣風17級。

降水預報指出，31日晚間8點至9月1日晚間8點，廣東東部、福建南部等地有大到暴雨，其中，廣東東南部、福建東南部等地部分地區有大暴雨，廣東東南部局地有特大暴雨（250至300毫米）。

港媒now新聞報導，香港天文台台長陳栢緯表示，蘇拉是一個相當成熟的颱風，環流相對來說雖然較小，但雲十分緊密。天文台預估，蘇拉的威力所帶來的「風暴潮」有機會達到歷史高位，屆時海水高度明顯上升，又加上年度大潮，沿岸低窪地區可能出現嚴重水災。