我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津下葬 網上卻出現他說「一切順利」影片

川普金融詐欺民事訴訟 紐約檢方訴請法院免開庭裁決

中國核潛艦台海發生意外？ 中國防部終回應：純屬謠言

記者陳宥菘／即時報導
針對網傳中共海軍一艘093型商級核潛艦在台海附近發生嚴重意外，中國國防部31日首度回應稱「純屬謠言」。（截自推特）
針對網傳中共海軍一艘093型商級核潛艦在台海附近發生嚴重意外，中國國防部31日首度回應稱「純屬謠言」。（截自推特）

日前，網傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海發生嚴重意外，艦上船員全數罹難。消息流傳近十日，中國國防部31日終於回應。發言人吳謙簡短表示，有關消息純屬謠言，希望廣大網友關注權威信息，不要被帶節奏。

中國國防部發言人吳謙於31日例行記者會上作出上述表示。日前，核潛艦失事的消息經由外國潛艇觀察專家HI Sutton的社交媒體「X」（原推特）流出而受到關注，雖文章有註明消息「尚未證實」，卻已廣傳。

台灣國防部22日回應表示，目前沒有相關訊息能證實這件事情。由於中國國防部未在第一時間出面回應，中媒報導當時多引述台灣國防部的說法。24日，上海澎湃新聞發布事實查核報導，指相關消息為「謠傳」。

報導指控社交平台上的消息未標明消息來源「十分可疑」，後經追查，發現相關言論出自「路德社Lude Media」的YouTube頻道。路德社於21日晚以標題「絕密情報：6小時前，中共一艘09III型攻擊型核動力潛艇，在執行台海任務時出事，潛艇軍官全部死亡」，發布相關消息，並稱情報來自中共軍委聯合作戰指揮中心，事後又改口出事海域在西太平洋黃海區域，而非台海。

報導稱，路德社是一個海外反華帳號，曾多次發布過不利於中國的虛假信息和陰謀論並遭到批駁。該節目主持人王定剛也與中國在逃犯罪嫌疑人郭文貴和前總統川普政府的前首席戰略師班農（Steve Bannon）有著緊密聯繫，因此路德社「並不是一個可靠的消息來源」，發布的內容不足信。

另，據船舶百科介紹，093型商級核潛艦基本數據為長103公尺，寬10.5公尺；艇員人數約90人；最大潛深約300公尺，分有093A型和093B型。武器方面，配有魚雷、反艦導彈與巡航導彈，戰鬥力不容小覷。外媒根據衛星影像推測，共軍至今應已經建造8艘093型核潛艇。日本軍事評論員則認為，包括原型艦在內，各型號平均數量應在1至3艘左右。

國防部 共軍 中共

上一則

美國制裁中共西藏官員 北京：將對等採取簽證限制

延伸閱讀

火箭軍前高層到底出了什麼事？中國防部：「有案必查」

火箭軍前高層到底出了什麼事？中國防部：「有案必查」
美聯社：拜登政府宣布援台8000萬美元軍備

美聯社：拜登政府宣布援台8000萬美元軍備
郭台銘保證台海50年和平 中研院研究員何美鄉：無效

郭台銘保證台海50年和平 中研院研究員何美鄉：無效
疑探台灣空防 陸大型無人機 飛宜蘭外海

疑探台灣空防 陸大型無人機 飛宜蘭外海

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
日本此前是中國遊客出境遊排名第一的目的地，圖為今年7月的大阪心齋橋。(中通社)

赴日旅遊涼了 十一長假掀退團潮 中國業者營銷計畫暫停

2023-08-28 02:30

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出
紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折
又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任

又來一次 麥康諾沉默呆滯30秒 黨內眾議員喊不適任