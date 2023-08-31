中國核潛艦台海發生意外？ 中國防部終回應：純屬謠言

針對網傳中共海軍一艘093型商級核潛艦在台海附近發生嚴重意外，中國國防部31日首度回應稱「純屬謠言」。（截自推特）

日前，網傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海發生嚴重意外，艦上船員全數罹難。消息流傳近十日，中國國防部 31日終於回應。發言人吳謙簡短表示，有關消息純屬謠言，希望廣大網友關注權威信息，不要被帶節奏。

中國國防部發言人吳謙於31日例行記者會上作出上述表示。日前，核潛艦失事的消息經由外國潛艇觀察專家HI Sutton的社交媒體「X」（原推特）流出而受到關注，雖文章有註明消息「尚未證實」，卻已廣傳。

台灣國防部22日回應表示，目前沒有相關訊息能證實這件事情。由於中國國防部未在第一時間出面回應，中媒報導當時多引述台灣國防部的說法。24日，上海澎湃新聞發布事實查核報導，指相關消息為「謠傳」。

報導指控社交平台上的消息未標明消息來源「十分可疑」，後經追查，發現相關言論出自「路德社Lude Media」的YouTube頻道。路德社於21日晚以標題「絕密情報：6小時前，中共 一艘09III型攻擊型核動力潛艇，在執行台海任務時出事，潛艇軍官全部死亡」，發布相關消息，並稱情報來自中共軍 委聯合作戰指揮中心，事後又改口出事海域在西太平洋黃海區域，而非台海。

報導稱，路德社是一個海外反華帳號，曾多次發布過不利於中國的虛假信息和陰謀論並遭到批駁。該節目主持人王定剛也與中國在逃犯罪嫌疑人郭文貴和前總統川普政府的前首席戰略師班農（Steve Bannon）有著緊密聯繫，因此路德社「並不是一個可靠的消息來源」，發布的內容不足信。

另，據船舶百科介紹，093型商級核潛艦基本數據為長103公尺，寬10.5公尺；艇員人數約90人；最大潛深約300公尺，分有093A型和093B型。武器方面，配有魚雷、反艦導彈與巡航導彈，戰鬥力不容小覷。外媒根據衛星影像推測，共軍至今應已經建造8艘093型核潛艇。日本軍事評論員則認為，包括原型艦在內，各型號平均數量應在1至3艘左右。