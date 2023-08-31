美媒：央視旗下帳號 發布日本核處理水假訊息

自從排放核處理水後，國際社會對此事依舊爭議不斷。圖為一名日本阜人在福島超市中購物。(Getty Images)

日本 24日啟動核處理水排海後，中國網路廣為流傳「日本為核污染水排海投入了700億日圓公關費」。美媒報導，這則假訊息是由央視旗下帳號「玉淵譚天」發布，內容移花接木，其實是日本政府因應中俄假訊息編列的預算 。

美國之音（VOA）中文網30日報導，最近一週來在中國官方助推下，日本核處理水排海引發的反日情緒在中國民間蔓延，而為日本辯護或批評民族主義的聲音，均遭到攻擊。

在此情況下，這則「日本為核污染水排海投入了700億日圓（約4億8千萬美元）公關費」的消息，進一步為充滿民族主義情緒者的憤怒提供了基礎，且被用來攻擊對手「從這筆錢中收了好處」。

根據報導及網路訊息，日本24日啟動核處理水排海後，一張白底紅字的圖表開始在中國各大網路平台傳播，內容寫著「日本政府為排放『核污染水』的公關預算：700億日圓」、「處理核汙水負面信息」等字樣。發布者則是央視旗下被列為自媒體品牌之一的微博帳號「玉淵譚天」，並宣稱這項消息來自日本放送協會（NHK）。

據報導，根據查證，首先，NHK日語、英語相關報導的內容都顯示，所謂「700億日圓」的費用，是日本外務省為下一個財政年度編列預算的一部分，並不是已經被投入使用的資金。

其次，這筆「700億日圓」的資金，既不是「公關預算」，也不是「玉淵譚天」聲稱用來「處理核污水負面信息」。日本時事通訊社報導，這筆700億日圓預算將用來因應「來自中國和俄羅斯的虛假訊息」。

時事通訊社報導指出，日本外務省希望藉由這筆預算，完善日本政府透過人工智慧分析國際情勢的能力。因此，其中一部分也將用來反制中國對核處理水排放的批評，但沒有提到具體金額。

「玉淵譚天」在新浪微博擁有逾250萬粉絲，自稱「資深政經記者」，IP位置在北京，性別設定為「女」。而「玉淵譚天」也有微信 公眾號，簡介則寫著「簡單邏輯看複雜世界」，分類為個人帳號，2019年註冊。

根據報導及實際觀察，「玉淵譚天」看似是個人，實際上和官媒一樣報導中國重要政治和外交新聞，並提供分析與評論，其中包括大量的共軍對台軍演消息。同時，根據可見的官方訊息，「玉淵譚天」並非個人，而是央視為強化宣傳而創立的新媒體品牌帳號。

根據「中國新聞出版廣電報」2018年在微信發布的文章，時任中央廣播電視總台副台長孫玉勝在提到「媒體融合發展」的成績時說，總台創新培育了「央視快評」、「國際銳評」、「玉淵譚天」等評論言論和自媒體品牌，作為「以融媒體手段創新主題主線宣傳」的體現。