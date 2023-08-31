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火箭軍前高層到底出了什麼事？中國防部：「有案必查」

特派記者廖士鋒／北京即時報導
火箭軍前司令員李玉超（右）2022年1月才晉任火箭軍司令員，僅過一年多就無預警卸任，中國國防部31日首度回應，強調「反腐鬥爭永遠在路上」。(截自央視新聞)
火箭軍前司令員李玉超（右）2022年1月才晉任火箭軍司令員，僅過一年多就無預警卸任，中國國防部31日首度回應，強調「反腐鬥爭永遠在路上」。(截自央視新聞)

共軍火箭軍司令員與政委近期同步換血，引起外界不少猜測，不僅原任火箭軍司令員李玉超、火箭軍出身的中國前國防部長魏鳳和也傳被調查，對此中國國防部僅強調，「反腐鬥爭永遠在路上」，官方堅持「有案必查，有腐必懲」。

中國國防部31日舉行記者會，面對有媒體提問火箭軍的人事更替與前高層李玉超、魏鳳和被查的傳聞，發言人吳謙並未直接予以證實，而是表示，「中國軍隊始終堅持依法治軍，全面從嚴治軍，對腐敗問題和不正之風零容忍，軍隊越反腐，越堅強，越純潔，越有戰力，當前反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利，並全面鞏固，反腐敗鬥爭永遠在路上」。

吳謙強調，「只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號，堅持有案必查，有腐必懲，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰，為實現建軍100年奮鬥目標提供堅強紀律和作風保障」。

此前中共中央軍委在7月31日無預警晉升王厚斌、徐西盛兩人為上將，出身海軍、空軍的兩人分別接任火箭軍司令員與政委，同時意味著前火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波都已卸任，但兩人並未有新職務宣布，目前也沒有公開消息。

港媒南華早報曾援引知情人士透露指出，李玉超以及火箭軍副司令員劉光斌、現任中共中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中（前火箭軍副司令員），因涉及貪腐已於2023年3月被帶走調查。調查始於3月中國前防長魏鳳和（亦出身於火箭軍）卸任後一段時間。

這次吳謙的表態，是北京官方首度就火箭軍高層人事異動、調查傳言做出公開回應。

影片來源: 一洲焦點

火箭軍 國防部 中共

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