新冠疫情過後…中國抗原篩劑公司利潤斷崖下跌

新冠疫情逐漸褪去，中國部分體外診斷公司利潤因而降逾九成。圖為北京快篩試劑與「京抗原」小程序。（中新社）

新冠疫情 逐漸褪去，受到衝擊的產業除核酸檢測 之外，還有檢測試劑公司。第一財經統計，截至30日18時，A股體外診斷板塊中公布半年報的37家公司當中，有11家體外診斷試劑公司因新冠檢測試劑收入減少，今年上半年淨利潤 降幅達到九成以上。許多公司轉往常規試劑以求生存。

中國的「體外診斷」指在人體外，通過對人體樣本（各種體液、細胞、組織樣本等) 進行檢測而獲取臨床診斷信息，進而判斷疾病或機體功能的產品和服務。比如抗原快篩試劑。

因新冠疫情散去，利潤快速下滑的易瑞生物表示，近三年受全球市場環境影響公司體外診斷新產品收入規模大幅增長，公司乘機對原有體外診斷業務板塊進行了擴充，但因全球市場環境迅速變化，新產品不具備可持續性，公司體外診斷新產品價格體系急劇下滑且其他產品拓展不及預期，導致利潤下滑。

另一家試劑大廠諾唯贊業績也斷崖式下跌，今年上半年營收年減64.74%，該公司在去年上半年期內提供了超10億人份的新冠核酸檢測生物試劑原料，是中國國內新冠核酸檢測試劑關鍵原料的主要供應商之一。並且，公司新冠檢測試劑盒向歐洲、美洲、非洲、亞洲等多個國家及地區進行了銷售，對外提供約1.1億人份。

界面新聞報導，諾唯贊指出，新冠是一個特殊的公共衛生時期，行業在呈現過爆發式的需求增長之後，一切將回歸於正常。目前，新冠部分佔比減少。諾唯贊上半年剔除新冠業務後的業績年增速為20%。

今年以來，有一些企業已註銷了新冠核酸或者抗原試劑註冊證。第一財經報導，體外診斷行業人士表示，要「養」一個新冠試劑註冊證，成本並不便宜。去年因為疫情防控需要，中國藥監局批准多款新冠抗原試劑上市，且條件相對寬鬆，甚至不需要開展臨床就獲批。

該人士指，新冠抗原試劑註冊證有期限，如果要續簽需要補充臨床研究，這部分需要投入相當費用，可能每個月要花人民幣十多萬元。

如果不做抗原快篩，這些體外試劑公司多轉往常規試劑。比如聖湘生物半年報表示，公司加速推進戰略產線重點佈局，並已取得良好成效，呼吸道、婦幼、血篩等戰略產線相關業務收入年增率快速增長；萬孚生物則在常規傳染病業務如呼吸道檢測、消化道傳染病檢測、血液傳染病檢測等在上半年有顯著的恢復和增長。