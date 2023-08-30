我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／雷蒙多訪中、藥品2026降價、拜登初選麻煩

紐約近華社街頭槍擊…轎車內混戰 華男中彈

謝鋒：脫鉤是最大風險、中美對抗是最大不安全

記者陳政錄／即時報導
中國駐美大使謝峰於當地時間29日演講，談到中美關係。中新社
中國駐美大使謝峰於當地時間29日演講，談到中美關係。中新社

中國駐美大使謝鋒於當地時間29日，應邀在富比士第五屆美中商業論壇發表演講，喊話中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，合作應對全球性挑戰，為世界提供更多和平紅利、發展紅利才是唯一正確選擇。他並就上半年中美貿易下降稱「中美脫鉤是最大風險，兩國對抗是最大不安全」。

據中國駐美大使館，謝鋒應邀在以「新前進道路」為主題的富比士第五屆美中商業論壇發表主旨演講。

謝鋒說，中美作為世界前兩大經濟體、聯合國安理會常任理事國，搞陣營對抗帶不來和平安全，脫鉤斷鍊只會作繭自縛，中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，合作應對全球性挑戰，為世界提供更多和平紅利、發展紅利才是唯一正確選擇。

對於近期美國官員訪華，他表示，過去幾年中美關係遭遇嚴重困難，不符合兩國人民根本利益，不符合國際社會共同期待。近期中美展開一系列高層交往，雙方同意重回峇里島議程，發出了加強對話交流合作、推動中美關係「止跌企穩」的信號。

但謝鋒仍對所謂的「中美脫鉤」論調重話抨擊。他說，中美脫鉤是最大風險，兩國對抗是最大不安全，「去中國化」就是去機遇、去合作、去穩定、去發展。

他表示，今年上半年中美貿易額年減14.5%，與美對華加徵301關稅、濫用單邊制裁、升級出口管制直接相關，影響無數家庭的生計福祉，也給兩國企業帶來切膚之痛。過去美方反覆提出希中方擴大投資准入，如今卻自我設限，推出對外投資審查行政令，這違背自由貿易原則，不僅遏制不了中國，反而限制美企在華發展權利，以損人始、以害己終。

謝鋒反問，過去美方反覆提出希中方提供公平競爭環境，如今卻剝奪中國企業參賽權，將1,300多家中國企業和個人列入各類至裁清單，美產品在華平均關稅7.3%、中國產品在美關稅達19%，這樣公平嗎？真的符合美國利益嗎？

謝鋒還提到，中國經濟持續回升好轉趨勢，在加強外商投資保護、落實外資企業國民待遇等方面都有實實在在的利多，歡迎大家分享中國新發展帶來的新機遇。他強調，工商界是中美關係的重要「利益攸關方」，要繼續作中美友好合作的紐帶，為深化拓展兩國交流合作、穩定發展中美關係盡心發聲出力。

就中美人員往來，謝鋒透露，下階段要繼續從一件件具體事情做起，勿以善小而不為，在調整赴華旅行提醒、續簽《中美科技合作協定》、舉辦中美旅遊高層對話、解決「簽證難」問題、為兩國人員互訪提供入境便利等方面，醞釀更多看得見摸得著的合作成果，為中美關係發展注入更多積極因素。

謝鋒 投資 關稅

上一則

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

下一則

蘇拉颱風將直撲粵港澳 中媒示警強度堪比杜蘇芮

延伸閱讀

美商務部長將訪京 謝鋒促減負面清單 環時：雷蒙多訪華或取成果

美商務部長將訪京 謝鋒促減負面清單 環時：雷蒙多訪華或取成果
謝鋒對雷蒙多表示：希望美拉長合作清單 縮短負面清單

謝鋒對雷蒙多表示：希望美拉長合作清單 縮短負面清單
雷蒙多訪中前與駐美大使謝鋒會晤：富有成效

雷蒙多訪中前與駐美大使謝鋒會晤：富有成效
謝鋒摔傷後會客 首見左手臂「打石膏」吊帶支撐

謝鋒摔傷後會客 首見左手臂「打石膏」吊帶支撐

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
日本此前是中國遊客出境遊排名第一的目的地，圖為今年7月的大阪心齋橋。(中通社)

赴日旅遊涼了 十一長假掀退團潮 中國業者營銷計畫暫停

2023-08-28 02:30
上海市民高先生指無法接受吉祥航空改乘機人名字要收取100元人民幣改名費的規定。示意圖。（取材自新華網）

機票名字錯一個字收100元 官媒：霸王條款，該改改了

2023-08-25 02:13
圖為中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)

中外交部：30日起入境無需再提前檢測新冠病毒

2023-08-28 09:26

超人氣

更多 >
日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪

北卡槍案／槍手齊太磊老家叔叔：他精神正常、父母去世時沒回來奔喪
牧師創辦天體營…裸體皇后女兒憶全家逍遙：像在伊甸園

牧師創辦天體營…裸體皇后女兒憶全家逍遙：像在伊甸園
圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州