謝鋒：脫鉤是最大風險、中美對抗是最大不安全

中國駐美大使謝峰於當地時間29日演講，談到中美關係。中新社

中國駐美大使謝鋒 於當地時間29日，應邀在富比士第五屆美中商業論壇發表演講，喊話中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，合作應對全球性挑戰，為世界提供更多和平紅利、發展紅利才是唯一正確選擇。他並就上半年中美貿易下降稱「中美脫鉤是最大風險，兩國對抗是最大不安全」。

據中國駐美大使館，謝鋒應邀在以「新前進道路」為主題的富比士第五屆美中商業論壇發表主旨演講。

謝鋒說，中美作為世界前兩大經濟體、聯合國安理會常任理事國，搞陣營對抗帶不來和平安全，脫鉤斷鍊只會作繭自縛，中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，合作應對全球性挑戰，為世界提供更多和平紅利、發展紅利才是唯一正確選擇。

對於近期美國官員訪華，他表示，過去幾年中美關係遭遇嚴重困難，不符合兩國人民根本利益，不符合國際社會共同期待。近期中美展開一系列高層交往，雙方同意重回峇里島議程，發出了加強對話交流合作、推動中美關係「止跌企穩」的信號。

但謝鋒仍對所謂的「中美脫鉤」論調重話抨擊。他說，中美脫鉤是最大風險，兩國對抗是最大不安全，「去中國化」就是去機遇、去合作、去穩定、去發展。

他表示，今年上半年中美貿易額年減14.5%，與美對華加徵301關稅 、濫用單邊制裁、升級出口管制直接相關，影響無數家庭的生計福祉，也給兩國企業帶來切膚之痛。過去美方反覆提出希中方擴大投資 准入，如今卻自我設限，推出對外投資審查行政令，這違背自由貿易原則，不僅遏制不了中國，反而限制美企在華發展權利，以損人始、以害己終。

謝鋒反問，過去美方反覆提出希中方提供公平競爭環境，如今卻剝奪中國企業參賽權，將1,300多家中國企業和個人列入各類至裁清單，美產品在華平均關稅7.3%、中國產品在美關稅達19%，這樣公平嗎？真的符合美國利益嗎？

謝鋒還提到，中國經濟持續回升好轉趨勢，在加強外商投資保護、落實外資企業國民待遇等方面都有實實在在的利多，歡迎大家分享中國新發展帶來的新機遇。他強調，工商界是中美關係的重要「利益攸關方」，要繼續作中美友好合作的紐帶，為深化拓展兩國交流合作、穩定發展中美關係盡心發聲出力。

就中美人員往來，謝鋒透露，下階段要繼續從一件件具體事情做起，勿以善小而不為，在調整赴華旅行提醒、續簽《中美科技合作協定》、舉辦中美旅遊高層對話、解決「簽證難」問題、為兩國人員互訪提供入境便利等方面，醞釀更多看得見摸得著的合作成果，為中美關係發展注入更多積極因素。