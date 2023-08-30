核水風波擴大 中國外交部敦促日方保證中國人安全

因日本核污染水排海，中日民間、官方關係都受到極大衝擊。圖為福島第一核電廠的海水轉化設施。（路透）

隨日本 福島排放核污染水事件延燒，除了日本首相岸田文雄 要求中方保護日僑外，中國外交部發言人汪文斌30日也說，敦促日方保障中國駐日使領館和在日機構、企業、公民和赴日遊客安全，並繼續抨擊日方行為引發國際社會普遍憤慨，應立即停止。

近日因核污染水排海事件，中國社會除湧現囤鹽潮外，也激起反日情緒，包括抵制日式料理、日貨，甚至撥打騷擾電話到日本的店家、使館、機構等，日本外務省事務次官岡野正敬曾坦言「極其遺憾」，但中國駐日大使吳江浩回應說，日方該先「正視現實，反躬自省，立即停止排海」，並反控中國使館也受到了日方電話騷擾。

在此之前，針對有中國人打電話騷擾日本民眾的議題，汪文斌曾表示不了解情況，而在30日下午的中國外交部例行記者會上，該問題再次被關切。

汪文斌回應說，我願再次重申，中方一貫依法保障各國駐華使領館的安全和在華外國公民的合法權益，我們也敦促日方保障中國駐日使領館和在日機構、企業、公民和赴日遊客安全。

他說，導致當前局面的根源在於日本政府無視國際社會的強烈質疑，單方面強行啟動福島核污染水排海，給全球海洋環境和全人類健康帶來不可預測的風險，引發國際社會普遍憤慨。日方應立即停止核污染水排海，以負責任方式回應國際社會的關切。

同場記者會上，汪文斌也說，對於日本政府強行啟動向海洋排放核污染水這種自私自利、極不負責任的行徑，國際社會普遍給予批評，並採取相關防範措施。中方主管部門對原產地為日本的水產品採取緊急措施，完全正當、合理、必要。

目前，除了連日本首相岸田文雄都證實，有眾多據信來自中國的騷擾電話，以及向日本大使館 和日本學校投擲石塊的事件外，傳出中國遊客赴日出團意願大減，也有日本店家貼出食材來自福島作為抗議，遭中國遊客拍影片指責的影片流傳。這兩天中國社交平台上，還瘋傳日本一對話節目片段，有日本「政客」疑因對中方行為不滿，建議應規定中國民眾若想入境日本，必須先食用福島扇貝，或直接拉去福島海域游泳的調侃言論，不斷挑起中日兩國民眾的敏感神經。