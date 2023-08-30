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中國復甦不如預期 衝擊這一國出口商的獲利目標

編譯洪啟原／綜合外電
大韓商工會議所（KCCI）表示，中國的經濟復甦令人失望，導致逾半數南韓企業未能達成獲利目標，而巨大的下行風險正阻礙今年下半年的復甦之路。(美聯社)
大韓商工會議所（KCCI）表示，中國的經濟復甦令人失望，導致逾半數南韓企業未能達成獲利目標，而巨大的下行風險正阻礙今年下半年的復甦之路。(美聯社)

根據大韓商工會議所（KCCI）30日公布的調查，中國的經濟復甦令人失望，導致逾半數南韓出口商未能達成獲利目標，而巨大的下行風險正阻礙今年下半年的復甦之路。

韓國先驅報報導，大韓商工會議所擔心，引發中國金融不穩定的因素，包括大陸房市危機、民眾消費萎縮，以及工業生產和出口放緩等，可能進一步拖累南韓企業。KCCI是南韓一家大型商業遊說團體。

大韓商工會議所調查302家有大陸業務的南韓出口商後發現，業者原本預期能受惠於中國疫後重啟經濟帶來的成長，但這個期待落空了。

有52%企業表示，目前的獲利低於年初設定的目標。進一步來看，有37.7%企業說獲利不如年初的目標，還有14.7%企業表示獲利「奇差無比」。

調查問到中國的經濟展望時，有79%企業預測中國經濟將持續放緩，理由包括工業生產及內需消費走疲。

KCCI研究部主管金賢洙認為，中國經濟放緩會比外界預期維持更久，因為可能受中國房市去槓桿化這種長期整頓的過程所影響，他呼籲南韓企業擬訂充足的因應措施。

中國經濟不穩定早已對南韓企業造成衝擊。當調查問到哪個領域的對中出口受創最深，有42.7%企業認為，消費品銷售下滑對他們打擊最大。另有32.7%企業認為，零件和原物料這類中間財銷售下滑對他們打擊最大；還有16.6%企業反應說旗下中國部門的表現惡化。

調查結果並顯示，比起外部風險，南韓企業更擔心中國經濟情勢持續惡化。例如，有33.7%企業最擔心中國內需消費疲軟，26.7%企業則擔心中國工業生產疲軟。

還有20%企業擔心美中貿易戰引發的爭端曠日持久，而擔心中國海關通關程序及貿易壁壘的受訪企業也占20%。

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