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蔣萬安晚宴回請龔正 返台前可能見中國國台辦主任

特派記者林宸誼／上海即時報導
上海市長龔正（左）與台北市長蔣萬安（右）。(記者林宸誼／攝影)
上海市長龔正（左）與台北市長蔣萬安（右）。(記者林宸誼／攝影)

繼前晚接受上海市長龔正晚宴後，按照慣例，上海市委書記陳吉寧，將參加由台北市長蔣萬安率市府團隊回請晚宴。不過代表上海市出席仍是市長龔正。

蔣萬安表示，台北和上海有很多相似之處，他會持續的努力，以最大的力量讓雙城論壇持續的辦下去。讓台北、上海兩座城市持續的交流、互動、合作，「雙城好，兩岸好，我想這也是大家共同的期待，也是大家共同的心聲。」

蔣萬安指出，揮別過去三年的疫情之後，今年恢復實體舉辦的雙城論壇能夠持續深化，過去所奠基的基礎，累積的42項備忘錄，加上今天簽署的三項涵蓋文化教育、體育、觀光等各個層面，能夠持續讓兩座城市不斷進步。「也希望讓兩岸持續的和平穩定。這是所有民眾的期待。」

龔正指出，台北在科技創新、城市治理、綠色發展等方面有大量的生動的實踐。包括解決市民的應急訴求，「我們現在上海有12345有事找政府，實際上很多情況下也是從台北這方面應，互相學習借鑑。」

龔正提到，雙城論壇帶給上海很多啟發，希望充分發揮雙層論壇這個交流、交友、交心的的作用，加強交流，互建厚植同胞情誼，增進市民福祉。

龔正還表示，兩岸同胞血脈相連，親望親好，上海將一如既往地尊重關愛、造福臺灣同胞，持續的促進兩岸經濟文化交流合作，也期待滬台兩地同心同行，攜手努力，共同譜寫方城融合發展的新篇章。

龔正補充，也期待兩岸同胞共同把握歷史大勢，堅守民族大義，為推動兩岸關係和平發展作出新的貢獻，共創中華民族綿長福祉。

有消息傳出，蔣萬安將在31日傍晚回台前，將與國台辦主任宋濤會面。

根據台北市府行程，31日下午2時50分，蔣萬安一行將參訪位在離虹橋機場20分鐘車程的新涇五村，下午5時便餐，下午7時40分從虹橋機場搭機返回台北。

另有消息人士指出，宋濤已結束在2023年「台商台青走晉來」，提前返回北京，因此有可能會到上海與蔣萬安見面，「但也不排除可能是海協會長張志軍前往上海」。

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