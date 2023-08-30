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英議會報告稱台灣獨立國家 中國外交部促恪守一中

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人汪文斌促英國恪守一中。（美聯社）
中國外交部發言人汪文斌促英國恪守一中。（美聯社）

英國國會下議院外交事務委員會30日公布報告中，指出台灣已為「事實上獨立」的國家，並要求英國政府力抗中國威脅、維護台灣主權。中國外交部發言人汪文斌30日回應稱，中方敦促英國議會有關方面恪守「一個中國原則」，恪守國際法和國際關係準則，切實尊重中國核心利益，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

汪文斌首先重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則，也是中英關係的政治基礎」。

汪文斌批評，英國議會有關報告公然將台稱為「獨立國家」，顛倒是非，混淆黑白。他說，中方敦促英國議會有關方面恪守「一個中國原則」，恪守國際法和國際關係準則，切實尊重中國核心利益，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動履行英方在台灣問題上所作的政治承諾，維護中英關係健康穩定發展。

值得注意的是，外媒報導Meta公司29日稱清除了數以千計的Facebook（臉書）帳號，因為這些帳號被認為協助中國抨擊西方。

汪文斌說，一些人員和機構頻頻通過社交媒體平台對中國發起造謠運動，散布大量針對中國的虛假訊息。希望有關公司秉持客觀公正原則，避免雙重標準，真正甄別出什麼是謊言謠言，什麼是事實真相，切實清除涉華虛假訊息。

同日記者會上，汪文斌也再次重申中方就日本核污染水排海問題的立場，抨擊這種自私自利極不負責任的行徑，國際社會普遍給予批評，並採取相關防範措施，中方主管部門對原產地為日本的水產品採取緊急措施，完全正當合理必要。

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