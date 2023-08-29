疑來自中國電話騷擾醫院 日方：關乎人命應即停止

日本外務大臣林芳正。(美聯社)

日本 8月24日將「核處理水」排放入海後，境內許多地方甚至包括福島縣內醫療機構，都接獲疑似來自中國的騷擾電話，讓日本政府官員疾呼關乎人命，希望立即停止相關作為。

日本富士新聞網、TBS電視台及讀賣新聞報導，有關日本將存放在福島第一核電廠內的「核處理水」排放入海後，發生位於北京 的日本駐中國大使館 遭人丟擲物品等情況，日本外務大臣林芳正今天表示，已要求中國政府呼籲其民眾冷靜行動。

林芳正說，對於發生類似上述的事件，「感到極其遺憾且憂慮」。

林芳正表示，為防止事態嚴重化，已要求中國方面呼籲其民眾冷靜應對，站在日本政府立場也會努力確保日本民眾安全。

營運福島第一核電廠的東京電力公司表示，從「核處理水」8月24日排放入海到27日的4天內，總計接獲逾6000通看似來自中國的國際電話，內容都是對排放入海表達不滿。

東京都千代田區公所也接獲超過1000通看似中國打來的國際電話，內容包括「為什麼要把核處理水排到海裡」等。

日本經濟產業大臣西村康稔今天在內閣會議後記者會上說，對於日本各地接獲看似來自中國的騷擾電話，「感到極為遺憾且憂慮」。

西村說，這些電話甚至打到福島縣的醫療機構，「這是確實關乎到人命的狀況，希望立即停止（相關作為）」。

至於中國已出現呼籲拒買日貨的行為，西村說，將努力蒐集相關資訊，跟經濟界與產業界合作因應。

有關疑似來自中國的騷擾電話，日本警察廳表示，從8月24日「核處理水」開始排海到28日中午止，總計日本境內31個都府縣警察單位，共接獲地方政府、企業、飯店、餐廳及學校等225件備案，其中福島縣警方接獲的備案件數最多，高達74件。