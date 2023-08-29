抵制日本料理害到自己？中媒揭：其實食材大多是中國產

中國的日本料理店生意大受影響。圖為北京一家日本料理的雇員在屋外休息。(Getty Images)

日本 將核處理水排海引發中國反日潮，中國的日本料理店生意受影響紛紛自清食材非日本產；中媒報導，日料店許多食材是中國產，例如鰻魚來自福建，更稱日式鰻魚飯應該改名叫中華鰻魚飯才貼切。

日本於8月24日開始將福島第一核電廠內存放的核處理水排入太平洋，此舉距離311大地震和伴隨而來的海嘯導致福島核災已12年。

中國海關總署隨即宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。中國多地餐飲行業協會也發布倡議，宣布抵制、停用來自日本的海鮮產品，因為擔憂食品安全，中國網路上也出現「海鮮還能吃嗎？」的討論。

山東商報26日報導，濟南的日本料理商家明顯感受到客流量下滑。午餐時間，一家偏高檔的日料店只有零星三、四桌顧客，店員表示，以往會有很多電話預訂，今天基本上沒有，上午都不忙。

另外一家人均中檔價位的日式海鮮餐廳也有類似的感受，店員告訴記者，上午人都不多，總共只有不到5桌顧客。

澎湃新聞今天報導，呼籲民眾不要抵制中國的日本料理店，揭露因為許多食材都是中國國產。

報導指出，每年日本進口水產品中，超過90%以上的鰻魚、魷魚、文蛤、扇貝、海草都是中國生產，光大連每年出口日本的海鮮就超過40億美元。在日本本國超市或料理店吃到的滋味，不少都是中國海的清甜。

中國從日本進口水產品不到4%

文章表示，中國作為坐擁14億人口的超級大國，每年從日本進口的水產品，卻只占總水產進口額的4%不到；最大的海鮮進口地是厄瓜多，其次是俄羅斯 、越南 、加拿大等，除了「北上廣深」某些昂貴的懷石料理之外，在大眾化的日本料理店，民眾事實上吃的是純正的中國海鮮，以及部分來自其他國家的性價比更高的魚貨。

中媒呼籲民眾不必抵制日料店的鰻魚飯，因為從30年前開始，無論高價或平價鰻魚飯，中國民眾享用的就是made in china。福建莆田附近的鹹淡水交接口，成了當今世界鰻魚養殖業最發達、鰻魚產量最大的地區，並稱日式鰻魚飯應該改名叫中華鰻魚飯才貼切。

文章也探討為什麼在中國的日料店不好意思承認用中國產海鮮？認為可能是考慮到顧客對付出高價卻只能吃到國產海鮮會有不滿，所以店家沒有足夠底氣說明海鮮產地來源。

一位日料店負責人說，北海道海膽進貨價就要接近人民幣上千元，但大連海膽只要100多，如果日料店使用300元左右的海膽，「幾乎一定是大連的」。