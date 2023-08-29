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中國國台辦：30日起台灣到中國旅客、中轉客不用再快篩

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮29日宣布30日起台灣到中國、從中轉到中國旅客不用再進行新冠抗原篩檢。（記者廖士鋒／攝影）
中國國台辦發言人朱鳳蓮29日宣布30日起台灣到中國、從中轉到中國旅客不用再進行新冠抗原篩檢。（記者廖士鋒／攝影）

中國外交部28日發布邊境管控放寬措施，宣布30日起到中國人員無需進行入境前新冠病毒核酸或抗原檢測，中國國台辦29日繼而表示，自30日起，往來兩岸及第三地旅客經由台灣中轉進入中國人員，無需進行入境前抗原檢測或核酸檢測。

中國國台辦發言人朱鳳蓮29日發布上述消息，這也是國台辦近期第三度放寬台灣旅客入境中國的新冠篩檢規定。

此前在2022年11月中國訂定「二十條優化措施」後，國台辦曾宣布自當年11月18日起，搭乘兩岸客運航線航班人員由登機前持48小時內2次核酸檢測陰性證明，優化調整為登機前持48小時內1次核酸檢測陰性證明，檢測報告須註明核酸檢測CT值≥35。同時規定不得搭載從其他國家或地區經台灣中轉旅客進入中國。

國台辦此後還曾宣布自2023年4月1日起，兩岸客運航線執行由雙向要求旅客行前48小時內核酸檢測結果為陰性調整為24小時內抗原檢測結果為陰性，由兩岸旅客出入海關時填寫健康申明卡。同時，對第三地旅客經由台灣轉機進入中國仍需持有始發地48小時內核酸陰性證明。

這次中國外交部的新政策，在中國駐各國使館官網都已轉發，並載明在中國出入境健康申明卡中不再進行相應填報，但這次國台辦並未指出這點，僅稱新措施是為了「進一步便利兩岸人員往來」。

兩岸空運定期航班航點從高峰期的超過60個，到目前僅恢復10個，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

航空方面，中籍航空公司將在9月復航不少航點，如南方航空9月下旬恢復武漢、鄭州往返兩岸，通航點增至5個，每周往返兩岸48班次；東方航空9月下旬也會恢復台北到寧波、武漢，與台中到南京航班，累計恢復9條航線、每周飛55班次。

檢測 武漢 航線

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