我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暫停造勢回佛州準備防災 德桑提斯被傳可能不選了

紅藍卡處方藥議價清單公布 糖尿病、中風等用藥上榜

核處理水掀外交齟齬 日外相證實駐中使館遭擲磚頭

中央社東京29日綜合外電報導
日方證實駐北京大使館遭人投擲磚頭，要求中方確保日本公民安全。(Getty Images)
日方證實駐北京大使館遭人投擲磚頭，要求中方確保日本公民安全。(Getty Images)

日本福島核電廠核處理水上週開始排放入海，引發中日外交齟齬升級。日方今天證實，駐北京大使館遭人投擲磚頭，要求中方確保日本公民安全。

法新社報導，日本上周開始為這個進行廢爐作業的核電廠排放核處理水，聯合國核子監督機構已宣告此舉安全無虞，但是中國仍宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。

自此之後，日本敦促數以萬計旅居中國的日本公民保持低調，並且對學校和駐外館處加強維安。

日本外務大臣林芳正今天證實有關外館遭到投擲磚頭的媒體報導，並且重申了首相岸田文雄要求中國平息事態的呼籲。

林芳正在東京告訴記者：「我們要再次敦促中國政府立即採取諸如呼籲其公民冷靜行事等適切措施，以避免事態升級，並且採取所有可能作為，確保日本居民和我國駐中國館處的安全。」

他強調，中國應該提供福島核處理水的「正確資訊」，而不是「提供沒有科學根據的資訊，毫無必要地造成民眾疑慮」。

日本駐北京大使館發言人告訴法新社，事態發展令館員「極為擔心」。

「有些人來到我們（大使館）的入口。他們採取這種行動，後來被武警帶走。」

中國外交部發言人汪文斌今天對此回應，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益，並對「日方所謂關切」予以駁斥。

日本 大使館 北京

上一則

大巴著火7歲童「無人叫醒」被燒到送ICU 輿論斥乘客冷漠

下一則

中國國台辦：30日起台灣到中國旅客、中轉客不用再快篩

延伸閱讀

日本宣告25年通縮終於接近終點 經濟正處於轉折點

日本宣告25年通縮終於接近終點 經濟正處於轉折點
電腦系統出包 豐田日本車廠幾乎全面暫停運作

電腦系統出包 豐田日本車廠幾乎全面暫停運作
因應台灣有事 日本擬定離島避難所整備方針

因應台灣有事 日本擬定離島避難所整備方針
日本核處理水排海 中國掀起一波假資訊浪潮

日本核處理水排海 中國掀起一波假資訊浪潮

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

2023-08-22 04:20
習近平缺席22日金磚峰會的工商論壇，改由中國商務部長王文濤代替發言。（歐新社）

去哪了？習近平無故缺席金磚論壇卻又現身晚宴 引各方揣測

2023-08-22 21:32

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授