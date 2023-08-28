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疑探台灣空防 中國大型無人機 飛宜蘭外海

記者洪哲政／台北即時報導

台灣國防部28日發布「中國解放軍台海周邊海、空域動態」指出，27日解放軍1架BZK-005長鷹無人機自北部繞行台灣宜蘭外海空域，台國軍運用任務機、艦及岸置飛彈嚴密監控與應處。

BZK-005型無人機是解放軍海軍的大型無人機，續航能力可觀，可執行通信中繼、偵查、攻擊、測繪等軍事任務，過去就曾參與長航繞台任務，在台灣東部海域的活動也常被日本自衛隊所紀錄。台國軍已在宜蘭部署弓三防空飛彈，不排除該無人機是為探查台灣東部防空部署。

台國防部表示，本月27日6時至28日6時止，國軍偵獲11架次解放軍機、4艘次共艦，持續在台海周邊活動，其中有6架次解放軍機逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域。

根據台方28日公布「中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」顯示，除有殲16戰機、殲10機各兩架次在南部空域伴隨1架轟6實施穿越巴士海峽至台東部外海空域操演外，另有1架BZK-005無人機自北部空域繞行至宜蘭外海空域，行蹤詭異。

此外，雄風2E型巡弋飛彈（雄昇飛彈）彈體日前在本報鏡頭下首度曝光，在雄昇飛彈加持下，空軍特種飛彈部隊擴編，已有1個新營級部隊成軍。該訊息因地方政府新聞稿而意外曝光。

網路流傳，苗栗縣政府今年1月間發布「苗栗縣各界春節慰問國軍官兵」新聞稿中披露，慰問對象包括空軍防空暨飛彈指揮部791旅643營。該飛彈營配賦機動式的「特種飛彈」，應正陸續接裝代號「雄隼」的增程型雄昇巡弋飛彈。

解放軍 國防部 日本

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