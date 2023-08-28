日本核處理水排海 中國掀起一波假資訊浪潮

圖為香港民眾站在一家日式餐廳外。(路透)

日本 24日起將福島核電廠災變的核處理水排入海中後，在中國掀起一波有關太平洋核污染的錯誤資訊，一些火紅的貼文宣傳缺乏科學論據支持的荒謬理論。

法新社報導，儘管日本排放的核處理水已獲國際原子能總署（IAEA）認定為安全，在鄰國仍引發眾怒。與政府有關的中國新聞網不僅拿知名日本電影虛構怪獸哥吉拉（Godzilla）來比喻，還宣傳一首抨擊日本汙染太平洋的做作歌曲。中國魚販則面臨排山倒海評論質疑他們產品的安全性。

「環球時報」前總編輯胡錫進在個人微博帳號發文寫道：「日本向海洋排放核汙染水該不該反對？當然要反對！因為它在污染海洋，造成我們知道的和尚且不太清楚的長期風險。」

中國官員也加入宣傳行列。中國駐英國北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）的總領事張美芳便在原為推特（Twitter）的社群媒體 X發布一段動畫片，片中哥吉拉被火焰包圍。

張美芳在貼文寫道：「日本將福島核汙染水排放入海，意味正向全世界釋放哥吉拉，牠是日本自身核創傷的化身。」這支動畫片似乎最早是中國官媒新華社在X分享。

此外，有些不實呈現核分裂產物滲入太平洋的動畫片也在中國廣為流傳。其中一支在追蹤者高達數億的中國社群媒體帳號間廣傳的動畫片，顯示太平洋上有幾道源自日本東部的深紫色和紅色痕跡。

這支動畫片實際上源自德國 基爾亥姆霍茲海洋研究中心（GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel）2012年的一份研究，是2011年福島核災後模擬銫在太平洋的長期散布情況。

官方中國環球電視網（CGTN）並製作一段搭配音樂的嘲諷影片，宣稱日本將「汙水和毒魚」倒入海洋。