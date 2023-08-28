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中國證監會推最嚴新規 逾千家中企大股東減持將遭凍結

記者謝守真／即時報導
中國證監會27日晚發布政策調整，進一步規範股份減持行為。對此，有中國業內人士認為，此一措施將導致上千家中企面臨減持被「凍結」的困境。（新華社）
中國證監會27日晚發布政策調整，進一步規範股份減持行為。對此，有中國業內人士認為，此一措施將導致上千家中企面臨減持被「凍結」的困境。（新華社）

中國證監會近期動作頻頻。27日晚間，中國證監會發布政策調整，進一步規範股份減持行為。有中國業內人士認為，此一措施將導致上千家中企面臨大股東減持將被「凍結」困境。

據中新經緯報導，中國證監會要求，上市公司存在「破發」（股價跌破發行價）、「破淨」（股價跌破每股淨值）情形，或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤三成的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。

報導指出，控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求執行；上市公司披露為無控股股東、實際控制人的，第一大股東及其實際控制人比照上述要求執行。

儘管中國證監會未明確說明執行細節，但規範減持的方向清晰。但按照前述條件對5,275家A股上市公司進行篩選，符合不破發、不破淨，且2020年至2022年現金分紅總額超過年均淨利潤三成的公司共有2,799家，佔全部A股公司的比例為53.06%。

2,799家符合減持新規的公司當中，有986家為滬市主板公司、797家為深市主板公司、262家為科創板公司、698家為創業板公司、56家為北交所公司。

報導引述一私募人士表示，這樣的理解是最嚴格的，若「累計現金分紅」指的是上市以來，那麼受限的公司數量將有一定幅度的減少，但「也會至少有1,000多家『觸線』」。

一投行人士則稱，「從何時開始實施、已經披露減持計劃的是否追溯、破發破淨按照哪個時點計算、累計現金分紅是從何時計算，這些具體執行的細節問題需要進一步明晰」。再融資規則對上市公司分紅已有要求，即「最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%」。

這名投行人士指出，若參考這一概念，那麼「累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30%」中的「累計」二字應該與「最近三年」相對應。若將「最近三年未進行現金分紅」及「累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30%」作為兩個並列條件，即滿足其中之一即不得減持，那麼受到影響的公司數量會減少。

他還認為，既然監管機構明確了三項指標，必然會對上市公司的行為產生影響。其中，針對破發、破淨指標，他分析，若上市公司不符這兩項條件，但控股股東、實控人卻有減持的意向，那麼「上市公司很有可能會主動發布利好，推動股價上漲來達標」。

另，對於分紅指標，他則指，在這要求下，會有更多公司傾向於分紅來達標，不排除會有公司在今年突然大比例分紅。

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