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中國外交部：30日起入境無需再提前檢測新冠病毒

不斷接到中國騷擾電話 中外交部：日方應反思

記者謝守真／即時報導：
在日本正式將核汙水排海後，就傳出在中國的日本學校遭扔石頭、雞蛋。對此，中國外交部稱，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益。（中新社）
在日本正式將核汙水排海後，就傳出在中國的日本學校遭扔石頭、雞蛋。對此，中國外交部稱，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益。（中新社）

日本排放核汙水入海，飽受各界爭議，在中國更是掀起一股反日情緒。26日，日本駐華大使館於官方微博表示，關於向海洋釋放核汙水一事，日本國內不相關的個人及團體不斷接到來自中國的騷擾電話。對此，中國外交部回應，國際社會對日排海持批評態度，是具有代表性的，日方應反思這一點。

中國外交部發言人汪文斌於28日例行記者會上針對記者提問，「中方對有中國公民給日本公民打騷擾電話的行為有何評論？」他說，「首先我要告訴你的是，我不了解你提到的有關情況」。

隨後，汪文斌強調，對於日本政府強行啟動向海洋排放核汙染水這種自私自利、極不負責任的行徑，廣大國際社會都給予普遍批評，並採取相關的防範措施。對日方政府的這種批評反對的態度，在國際上是有很大的代表性的，這一點值得日方深思。

就部分中國日本人學校遭到中國民眾投擲石塊、雞蛋，汪文斌稱，中方一貫依法保障在華外國人的安全和合法權益。隨後他就反批日本政府，無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故汙染水排海，周邊鄰國和國際社會對日本政府這種自私自利、極不負責的行為普遍持批評態度，並採取相應防範措施。

汪文斌表示，福島核汙染水開始排海後，日本國內的反對聲浪同樣高漲。他舉例，日本民調顯示，約四成的日本受訪民眾反對排海，88.1%的受訪者擔心排海計劃損害日本形象和潛在經濟利益，81.9%的受訪者認為日本政府的解釋不充分。

汪文斌質疑，「即使是聲稱對日本核汙染水排海計劃滿意的美國，我們也注意到有報導稱，今年上半年，美國減少了從日本進口農林水產，我想大家可以去問問美方，美方到底擔心什麼」？

汪文斌強烈敦促日方正視各方的合理關切，立即停止核汙染水排海，同周邊鄰國等利益攸關方充分協商，切實以負責任的方式處置核汙染水。他指出，中國政府主管部門已採取措施，對海洋輻射環境和海洋水產品核汙染風險進行監測，確保中國民眾的健康安全。

就路透問及，日本公明黨黨魁山口那津男原定於28至30日的訪華行程延期，是否受到中方要求而做此決定。汪文斌表示，經向主管部門了解，鑑於當前中日關係狀況，經雙方商定，決定推遲日本公明黨代表團訪華。公明黨長期堅持中日友好，中方高度重視同公明黨開展交流對話，願共同為中日關係改善發展作出積極努力。

日本 核汙水 民調

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