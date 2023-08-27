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中國網易新聞籲「躺平」應對核處理水 B站帳號被封

官媒核處理水民調 網嘲：中國式投票只有負面選項

中央社台北27日電
圖為日本福島第一核電廠24日空拍。(美聯社)
圖為日本福島第一核電廠24日空拍。(美聯社)

中國官方就日本正式排放核處理水發動輿論戰，新華社進行民調，3個選項分別是「強烈譴責」、「禍害全人類」及「歷史恥辱」。有網友直言這是中國式投票，「3個選項等於1個」。

日本24日正式開始排放核處理水，中國官方也大肆發動輿論戰抨擊日本，包括同日官媒新華社在官方微博發文，主題標籤為「我們強烈反對日本核污染水排海」，指日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島的核處理水排海。

貼文又指，會進行一項題為「你對日本核污染水排海想說什麼」的民調，民調有3個選項，分別是「堅決反對，強烈譴責」、「禍害子孫後代，禍害全人類！」、「記住20230824，日本必將被釘在歷史恥辱柱上！」

迄今貼文下有近千個留言，當中不少網友嘲諷民調的選項，「這選項還沒開始投，就贏麻了」、「哈哈哈，果然是中國式投票，全票不是夢想」、「中國式投票，誰敢說中國沒有民主？」、「新聞標題我都替你想好了：民調顯示，無一人對日本廢水排海行為表示理解」。

另有網友表示，「這些選項不都一個意思，沒其他能選嗎？」、「我理解日本排放，給加個選項吧」。

在中國官方帶動反對日本排放核處理水的風向下，民間開始出現反日民族主義情緒。有網友留言指「不想譴責，只想把它們滅了」。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1120827

日本 民調 投票

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