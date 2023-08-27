中國政策不夠有力？管濤：這次增長政策與往年不同…

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，中國官方此次增長政策與往年不同，強調「針對性、組合性，需要花時間協調，因此看到政策效果需耐心。(歐新社)

第一財經報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，從中國官方各部門釋出的訊息來看，針對房地產 可能推出一套組合拳，包括產業政策、稅收政策，還有金融支持政策等。此外，管濤認為，中國官方此次增長政策與往年不同，強調「針對性、組合性，需要花時間協調，因此看到政策效果需耐心。

房市下行嚴重拖累中國經濟增長，但各地方政府鬆綁房市政策目前看來成效有限，外界關注中國官方會否再推出大力度政策來挽救持續低迷的房市。

管濤注意到，中國國務院總理李強強調要加強政策協調，要圍繞做好一件事情形成合力;住建部提出要在房地產推出一系列措施；證監會提出一籃子活躍資本市場措施等。從上述可知，在房地產領域或將推出組合拳。

中國經濟疲弱，全球關注今年中國整年經濟增長能否達標。管濤認為要有耐心等待政策效果。他說，這次穩增長跟往年不太一樣，以前可能開個會後，大家便開始落實。「但今年可以看到官方更多強調穩增長政策的針對性、組合性還有協同性，所以它是「1加N」的一個政策，它後面有很多配套措施。」

管濤舉例，在恢復和擴大內需上有「20條」，然後擴大促進民間投資又是一個文件，要各部門根據中央統一部署，然後採取行動，因此可能需要時間協調。

人行8月未調整市場貸款 報價利（LPR）5年期以上品種讓房市失望，也引發中國市場內部討論。對此，管濤認為，一個重要的原因是考慮淨息差。人行多次提到要保持金融服務實體經濟的可持續能力，要維持合理的利潤和淨息差水平。目前第1、2季境內銀行的淨息差水平是1.74%，已經低於監管部門認為合理的水平1.8%，會影響可持續性。

管濤說，因為存量貸款規模較大，LPR5年期不降的話，也意味著可以讓存量先調，然後逐漸和增量的存貸款利率 逐步收斂，這樣的話也可以減少利率下行對銀行淨息差的壓力。