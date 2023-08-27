中國網易新聞籲「躺平」應對核處理水 B站帳號被封

網易新聞25日在其B站官方帳號發文，呼籲民眾以「不結婚、不生子、不買車、不買房、在家躺平」來應對，其後帳號被封。(擷自推特)

日本 24日正式排放核處理水後，中國掀起一片反日民族情緒。中國媒體網易新聞25日在其B站官方帳號發文，呼籲民眾以「不結婚、不生子、不買車、不買房、在家躺平」來應對，其後帳號被封。

綜合港媒及社群網站 X（前稱推特 ）帳號「李老師不是你老師」的發文，指網易新聞25日在「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）官方帳號發文，指「鑑於鄰國排放核污水，小編認為我們應該早做準備」。

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貼文提出4個方法，「比如：不要結婚生孩子，不能污染祖國的下一代；多存款，少消費，以備意外發生；不要買房，不要買車，人可能活不了那麼久；盡量在家躺平，不要出門亂跑，不出門上班也沒關係。」

同日下午，網易新聞刪除該動態貼文，隨後其B站帳號被封。目前進入該帳號，仍可看到「該帳號封禁中」的字眼，最新貼文已是24日發布，其中一則是「壽司店遮蓋店內『日本』字眼」。

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日本24日開始排放核處理水，中國同日起全面禁止原產地為日本的水產品進口。中國官方更發動輿論戰，強烈譴責日本做法，不少中國網友聲稱應抵制日貨，在中國的日料店紛紛表態，指會停止使用日本食材，更有壽司店聲稱從沒使用任何與日本有關的食材。