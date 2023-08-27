我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捐1000元孩子吃飯就免排隊 華裔家長會提案惹議

中國網易新聞籲「躺平」應對核處理水 B站帳號被封

中國網易新聞籲「躺平」應對核處理水 B站帳號被封

中央社台北27日電
網易新聞25日在其B站官方帳號發文，呼籲民眾以「不結婚、不生子、不買車、不買房、在家躺平」來應對，其後帳號被封。(擷自推特)
網易新聞25日在其B站官方帳號發文，呼籲民眾以「不結婚、不生子、不買車、不買房、在家躺平」來應對，其後帳號被封。(擷自推特)

日本24日正式排放核處理水後，中國掀起一片反日民族情緒。中國媒體網易新聞25日在其B站官方帳號發文，呼籲民眾以「不結婚、不生子、不買車、不買房、在家躺平」來應對，其後帳號被封。

綜合港媒及社群網站X（前稱推特）帳號「李老師不是你老師」的發文，指網易新聞25日在「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）官方帳號發文，指「鑑於鄰國排放核污水，小編認為我們應該早做準備」。

➤➤➤港媒報導日核處理水「真實資訊」與中國比較 很快被刪

貼文提出4個方法，「比如：不要結婚生孩子，不能污染祖國的下一代；多存款，少消費，以備意外發生；不要買房，不要買車，人可能活不了那麼久；盡量在家躺平，不要出門亂跑，不出門上班也沒關係。」

同日下午，網易新聞刪除該動態貼文，隨後其B站帳號被封。目前進入該帳號，仍可看到「該帳號封禁中」的字眼，最新貼文已是24日發布，其中一則是「壽司店遮蓋店內『日本』字眼」。

➤➤➤為核汙水而戰…店名遮「日」 小伙砸自家日料店

日本24日開始排放核處理水，中國同日起全面禁止原產地為日本的水產品進口。中國官方更發動輿論戰，強烈譴責日本做法，不少中國網友聲稱應抵制日貨，在中國的日料店紛紛表態，指會停止使用日本食材，更有壽司店聲稱從沒使用任何與日本有關的食材。

日本 社群網站 推特

上一則

核汙水排海波及旅遊業 中赴日旅遊現「退團潮」

延伸閱讀

男籃世界盃／落後18分逆轉 日本驚奇退芬蘭 奪亞洲首勝

男籃世界盃／落後18分逆轉 日本驚奇退芬蘭 奪亞洲首勝
核汙水排海波及旅遊業 中赴日旅遊現「退團潮」

核汙水排海波及旅遊業 中赴日旅遊現「退團潮」
港媒報導日核處理水「真實資訊」與中國比較 很快被刪

港媒報導日核處理水「真實資訊」與中國比較 很快被刪
核汙水排海引發中國「反日潮」95後老闆親手砸店抗議

核汙水排海引發中國「反日潮」95後老闆親手砸店抗議

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

2023-08-22 04:20

超人氣

更多 >
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？
理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？

理財百科／你的退休老本 存夠了嗎？
男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？