核汙水排海波及旅遊業 中赴日旅遊現「退團潮」
日本核處理水排海後，中國反日情緒蔓延。繼日本水產品、化妝品先後被禁或遭抵制後，赴日本旅遊團更出現退團潮，旅行社不敢推廣日本團。更有中國民眾打越洋電話騷擾日本機構，且向境內的日本人學校投擲石塊。
日本24日起將核處理水排海後，中國隨即宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。同一時間，抵制日本其他食品的聲音迅速蔓延，甚至波及美妝用品。6月間即在中國網路出現的「日本輻射產品避雷清單」、「日系美妝護膚避坑」等名單，更開始熱傳。
從中國網路訊息顯示，由於上述名單將日本美妝用品一網打盡，導致中國境內近日已出現了日系美妝用品的退貨潮，迫使日本美妝業者近來頻頻喊冤，紛紛公開澄清他們的產品製程與海水無關。
更引起注意的則是日本旅遊團的退團潮。綜合第一財經等中國媒體報導，中國官方日前才公布第3批恢復出境旅遊團名單，日本名列其中，一度躍居今年中國「十一」長假的海外旅遊熱門榜首，被中國旅遊業界形容為「爆發期」。但日本核處理水排海後，退團潮卻導致情勢驟變。
報導指出，觀察攜程、同程、途牛、驢媽媽等中國大型旅遊平台26日的資訊發現，儘管日本旅行團仍持續銷售，但已從版面顯眼位置移出。而不少中國旅遊業者透露，這幾天已有一些原已報名日本團的客人開始退團。而原本有意報名日本團者則改為觀望。
根據報導，鑑於日本核處理排海事件發酵，不少中國業者表示，在後續的業務推廣上，特別是「十一」長假檔期的推廣計劃，將暫時不再大力推廣日本遊，甚至可能暫停日本團推廣營銷，改推歐洲等團。也因此，日本國內業者原本期待來自中國的「十一」旅遊人潮，恐將落空。
除旅遊外，在官方刻意操作下，中國民間反日情緒被點燃。香港01報導，日本駐青島總領事館26日表示，24日日本核處理水排海當天，有當地民眾向青島日本人學校投擲石塊，並未造成人員受傷及設施損壞，一名涉案男子被捕。
日本外務省亞洲大洋州局長鯰博行當日致電中國駐日本大使館公使楊宇，對青島日本人學校遭擲石一事表示遺憾及憂慮，並呼籲中國民眾冷靜，也請中方採取一切可行措施，保障境內日本人及使領館安全。
此外，綜合網路訊息及日本駐中國大使館微博，疑似有中國「愛國民眾」鼓動，號召民眾打越洋電話騷擾日本機構，甚至在電話中飆罵中文髒話。日本大使館26日透過微博發表聲明，指這是「犯罪行為」，要求中國政府「嚴肅處理」，但下方卻引來眾多中國網友的辱罵文字。
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