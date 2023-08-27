核汙水排海波及旅遊業 中赴日旅遊現「退團潮」

日本核處理水排海後，中國反日情緒蔓延。繼日本水產品、化妝品先後被禁或遭抵制後，赴日本旅遊團更出現退團潮，旅行社不敢推廣日本團。(歐新社資料照)

日本 核處理水排海後，中國反日情緒蔓延。繼日本水產品、化妝品先後被禁或遭抵制後，赴日本旅遊團更出現退團潮，旅行社不敢推廣日本團。更有中國民眾打越洋電話騷擾日本機構，且向境內的日本人學校投擲石塊。

日本24日起將核處理水排海後，中國隨即宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。同一時間，抵制日本其他食品的聲音迅速蔓延，甚至波及美妝用品。6月間即在中國網路出現的「日本輻射產品避雷清單」、「日系美妝護膚避坑」等名單，更開始熱傳。

從中國網路訊息顯示，由於上述名單將日本美妝用品一網打盡，導致中國境內近日已出現了日系美妝用品的退貨潮，迫使日本美妝業者近來頻頻喊冤，紛紛公開澄清他們的產品製程與海水無關。

更引起注意的則是日本旅遊團的退團潮。綜合第一財經等中國媒體報導，中國官方日前才公布第3批恢復出境旅遊團名單，日本名列其中，一度躍居今年中國「十一」長假的海外旅遊熱門榜首，被中國旅遊業界形容為「爆發期」。但日本核處理水排海後，退團潮卻導致情勢驟變。

報導指出，觀察攜程、同程、途牛、驢媽媽等中國大型旅遊平台26日的資訊發現，儘管日本旅行團仍持續銷售，但已從版面顯眼位置移出。而不少中國旅遊業者透露，這幾天已有一些原已報名日本團的客人開始退團。而原本有意報名日本團者則改為觀望。

根據報導，鑑於日本核處理排海事件發酵，不少中國業者表示，在後續的業務推廣上，特別是「十一」長假檔期的推廣計劃，將暫時不再大力推廣日本遊，甚至可能暫停日本團推廣營銷，改推歐洲等團。也因此，日本國內業者原本期待來自中國的「十一」旅遊人潮，恐將落空。

除旅遊外，在官方刻意操作下，中國民間反日情緒被點燃。香港01報導，日本駐青島總領事館26日表示，24日日本核處理水排海當天，有當地民眾向青島日本人學校投擲石塊，並未造成人員受傷及設施損壞，一名涉案男子被捕。

日本外務省亞洲大洋州局長鯰博行當日致電中國駐日本大使館 公使楊宇，對青島日本人學校遭擲石一事表示遺憾及憂慮，並呼籲中國民眾冷靜，也請中方採取一切可行措施，保障境內日本人及使領館安全。

此外，綜合網路訊息及日本駐中國大使館微博 ，疑似有中國「愛國民眾」鼓動，號召民眾打越洋電話騷擾日本機構，甚至在電話中飆罵中文髒話。日本大使館26日透過微博發表聲明，指這是「犯罪行為」，要求中國政府「嚴肅處理」，但下方卻引來眾多中國網友的辱罵文字。