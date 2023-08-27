我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒報導日核處理水真實資訊 與中國比較 很快被刪

俄官方遺體基因比對 證實瓦格納首領普里格津身亡

港媒報導日核處理水「真實資訊」與中國比較 很快被刪

中央社台北27日電
香港獨立媒體報導，日本排放核處理水當天，香港有線新聞曾報導日本核處理水的氚排放量比中國核電站低，且引述學者說法指風險不高，但播出後數小時就下架刪除。圖為日本福島第一核電廠24日空拍。(美聯社)
香港獨立媒體報導，日本排放核處理水當天，香港有線新聞曾報導日本核處理水的氚排放量比中國核電站低，且引述學者說法指風險不高，但播出後數小時就下架刪除。圖為日本福島第一核電廠24日空拍。(美聯社)

香港獨立媒體報導，日本24日排放核處理水當天，香港有線新聞曾報導日本核處理水的氚排放量比中國核電站低，且引述學者說法指風險不高，但播出後數小時就下架刪除。有線方面則回應，新聞內容編排「由編採部決定」，集團不作評論。

日本福島核處理水氚排放量比中國核電站低的資訊，早已見諸網路，但相關訊息在24日核處理水排海前後，就在中國網路被刪除殆盡，連官方先前公布的大亞灣等核電廠冷卻水排放資訊，也被刪除。同時，有中國國內專家在網路上客觀分析福島核處理水對人體無礙的文章，也被刪除甚至封號。

➤➤➤青島日本人學校遭人擲石 日本店家接大量中文騷擾電話

香港獨立媒體ReNews報導，日本24日將福島核處理水排海後，中國及香港官方的主旋律都齊聲譴責，兩地各大媒體也都跟進報導。

根據報導，有線新聞24日中午前後播出的報導中，曾引述日本官方公布的福島核處理水氚排放量上限僅22兆貝克，2011年事故前更僅2.2兆貝克；但根據資料，大亞灣核電廠2022年排放的氚達40.9兆貝克，陽江核電廠2021年排放的氚更達112兆貝克。

➤➤➤為核汙水而戰…店名遮「日」 小伙砸自家日料店

報導指出，這項報導並引述香港浸會大學化學系高級講師何觀陞分析，福島核處理水接觸過核反應爐心，帶有少量放射性，有氚、鍶、銫等放射性元素。但經日本排海前處理，加上海洋擁有無限稀釋作用，核處理水放射性元素濃度會大幅降低，風險不高。

報導提到，有線新聞這項報導在播出後數小時就下架刪除。雖然在谷歌（Google）輸入關鍵字仍能找到結果，但相關連結已失效。

根據報導，ReNews曾向有線新聞查詢報導被下架原因，是否因學者「意見不符合官方論調」？有線方面則回應，新聞內容編排是「新聞部的編採部決定」，集團不作評論。

日本 香港 谷歌

上一則

曾拍攝「反送中」運動 美攝影教授2度被拒入境香港

下一則

「知道快不行了」 京東副總蔡磊罹漸凍症 備好後事、找好接班人

延伸閱讀

微量放射性元素有益一說 學者：不是人體健康必需

微量放射性元素有益一說 學者：不是人體健康必需
「價格猜猜看」老牌綜藝主持人鮑勃·巴克 99歲去世

「價格猜猜看」老牌綜藝主持人鮑勃·巴克 99歲去世
「價格猜猜猜」主持人鮑勃巴克99歲去世 曾奪19項艾美獎

「價格猜猜猜」主持人鮑勃巴克99歲去世 曾奪19項艾美獎
中國發生搶購食鹽現象 核工專家：氚不會存在於純鹽

中國發生搶購食鹽現象 核工專家：氚不會存在於純鹽

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

2023-08-19 07:30

超人氣

更多 >
「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名

「好聲音」爆女選手花3000萬人民幣買冠軍 2女星被點名
「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正

「Moving異能」高允貞被封整型範本 女神最肉時期還是正
別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成
社區為布碌崙鎚殺案孩童成立信託基金 籲各界捐款

社區為布碌崙鎚殺案孩童成立信託基金 籲各界捐款
拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？