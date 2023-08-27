港媒報導日核處理水「真實資訊」與中國比較 很快被刪

香港獨立媒體報導，日本排放核處理水當天，香港有線新聞曾報導日本核處理水的氚排放量比中國核電站低，且引述學者說法指風險不高，但播出後數小時就下架刪除。圖為日本福島第一核電廠24日空拍。(美聯社)

香港 獨立媒體報導，日本 24日排放核處理水當天，香港有線新聞曾報導日本核處理水的氚排放量比中國核電站低，且引述學者說法指風險不高，但播出後數小時就下架刪除。有線方面則回應，新聞內容編排「由編採部決定」，集團不作評論。

日本福島核處理水氚排放量比中國核電站低的資訊，早已見諸網路，但相關訊息在24日核處理水排海前後，就在中國網路被刪除殆盡，連官方先前公布的大亞灣等核電廠冷卻水排放資訊，也被刪除。同時，有中國國內專家在網路上客觀分析福島核處理水對人體無礙的文章，也被刪除甚至封號。

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香港獨立媒體ReNews報導，日本24日將福島核處理水排海後，中國及香港官方的主旋律都齊聲譴責，兩地各大媒體也都跟進報導。

根據報導，有線新聞24日中午前後播出的報導中，曾引述日本官方公布的福島核處理水氚排放量上限僅22兆貝克，2011年事故前更僅2.2兆貝克；但根據資料，大亞灣核電廠2022年排放的氚達40.9兆貝克，陽江核電廠2021年排放的氚更達112兆貝克。

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報導指出，這項報導並引述香港浸會大學化學系高級講師何觀陞分析，福島核處理水接觸過核反應爐心，帶有少量放射性，有氚、鍶、銫等放射性元素。但經日本排海前處理，加上海洋擁有無限稀釋作用，核處理水放射性元素濃度會大幅降低，風險不高。

報導提到，有線新聞這項報導在播出後數小時就下架刪除。雖然在谷歌 （Google）輸入關鍵字仍能找到結果，但相關連結已失效。

根據報導，ReNews曾向有線新聞查詢報導被下架原因，是否因學者「意見不符合官方論調」？有線方面則回應，新聞內容編排是「新聞部的編採部決定」，集團不作評論。