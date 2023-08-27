核汙水排海引發中國「反日潮」95後老闆親手砸店抗議

貴州畢節一家日料店老闆親手砸店，聲稱是要抗議日本排放核汙水入海。（取自微博）

日本 排放核汙水 似乎正在中國掀起新ㄧ波反日潮。除了退團拒赴日本旅遊、拒買日貨、拒吃日本料理，近日甚至有一名中國年輕人不惜將自己開的日本料理店給砸了，聲稱準備改成做中式餐廳，位於青島的日本人學校則傳出遭人投擲石塊。

近日一則「＃95後小夥怒砸自己開的日料店」的影片衝上中國網路熱搜，影片顯示，一名男子先是朝地板重摔酒瓶，再把店內牆上的海報用力撕下，接著把店內所有與日本有關的裝飾用力扯下，把整個店搞得一團混亂。

消息指出，上述影片主角是一名貴州畢節「95後」付姓男子。男子稱，「我是個『95後』，我也有一些民族情懷。看到一些國家在環境保護方面採取的不負責任的做法，我覺得應該要有所行動。」

付姓男子稱，日本這種行為可能會對海洋生態系統和相關產業造成嚴重損害，為了引起更多人的關注並表達自己的立場，他才做出這一激烈的舉動，把自己的日本料理店給砸了，藉以表達他對日本核汙水排放行為的憤怒和不滿。

男子還表示，把店砸掉並不心疼，未來他將把原本的日料店轉型為中式餐廳，希望透過新的經營方向傳遞自己對中華文化的熱愛。

除了付姓男子砸了自家日本料理店，中國不少日本料理餐廳都表示，自日本24日開始排放核汙水後，約有過半數已預約的客人要求取消訂位。此外，上海第一財經也報導，一些赴日旅行團已經有部分民眾開始退團，還有人揚言從此拒買日貨、拒赴日本旅遊。

網路媒體《香港01》報導，日本駐山東青島總領事館表示，上周四，位於青島的日本人學校遭人投擲石塊，未有造成設施損壞或人員受傷，當地警方已拘捕一名涉案男子。

鑒於近期中國民眾反日情緒明顯升高，日本駐華大使館 近日也在社交平台發文表示，日方強烈要求中國政府呼籲中國國民保持冷靜，並且為妥善處理此事採取必要措施，日方還強烈要求中國政府為確保在華日本公民和使領館的安全採取萬全的措施。

日本駐華使館26日還表示，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，強調這是犯罪行為。如果被騷擾的對象是商店，極有可能造成經濟損失，如果是急救醫療機構，則事關人命。日本大使館已要求中國政府基於法律作出嚴肅處理。日本一些駐華機構也接到類似騷擾電話。日本大使館稱，日方對此類案件的發生感到極為遺憾和擔憂。

中國上一次大規模反日潮是2012年日本將釣魚台國有化後，當時中國至少有70個城出現反日示威，部分日資百貨、超市、餐廳遭抗議人士破壞，中國民眾開的日本車也遭不理性的抗議者砸毀。當時西安甚至有一名開日系汽車的車主，慘遭暴徒以U形鋼鎖重擊，頭部顱骨被打穿，致其失去行走及語言能力。

對於前述貴州這名男子聲稱他是基於「民族情結」，親手砸了自己開的日料店，有網友嘲諷：「你這麼有民族情懷，當初為什麼要開日料店？」