核汙水爭議 中國政協委員籲暫停赴日、福島改「輻島」

全國政協委員周小平近日又因日本排放核汙水發表爭議言論。（取材自微博）

日本 24日起正式將福島核汙水排海，引起中國強烈抗議，中日並為此多次交鋒。中國全國政協委員周小平更公開向政協提案，要將福島名稱改爲「輻」島，呼籲暫停中國旅客赴日旅行，並稱要將日本罪行「徹底釘上歷史的恥辱柱」。據悉，目前相關內容已被刪除。

綜合媒體報導，周小平25日於其微信 公眾號上公布提案相關內容。他稱，鑑於日本政府不顧國際社會勸阻，「執意破壞人類賴以生存的全球海洋環境資源」，公然排放汙染水的「反人類罪行」，以及可能帶來的災難。他提議，中國政府在已有的對日制裁措施基礎上追加對日本的制裁。

周小平於提案中寫到，只要日本不徹底停止排放核汙染水，就暫停中國旅客赴日團體行和自由行，並從即日起將日本福島名稱修訂為日本「輻」島，以此將「日本輻射汙染全球的罪行長期公之於眾、徹底釘上歷史的恥辱柱」。他認為，這「事關全球生態、事關子孫萬代、事關文明存續，非猛藥不能去重痾，望採納」。

周小平還在這篇文章下方開放投票，結果有約73萬網民贊成提案，1,700網民不贊成，1,200網民認為無所謂。不過，目前在微博等社群媒體上相關文章都已被刪光。

周小平是一名「80後」的中國網紅作家，其文章風格鮮明多以表達「愛國立場」為主。早前曾使用筆名「水木周平」在網路上刊文，直至2010年前後文章開始在環球時報、新華網等官媒刊載。

周小平之後受到官方高度重視，與中共總書記習近平 有關。2014年10月15日，周小平以網路作家身分參加在北京召開的全國文藝工作座談會，與鐔近平會面並被其點名，習近平囑咐「希望你們創作更多具有正能量的作品」。

但周小平因經常發表過激言論爭議不斷，部分支持他的讀者認為，其文章「思路獨特」，但也不少人批評他邏輯混亂，在最基本的常識方面也有很多低級錯誤。

周小平2013年曾公開批評一中國網路知名人士薛蠻子稱，薛蠻子為「凈水器推銷， 詆毀中國水質有毒，造成舟山帶魚養魚場滯銷，當地無數養殖農戶面臨破產」。但隨後網友查證，實際上「帶魚」是無法人工養殖的，周小平也因此被冠上「周帶魚」的外號。