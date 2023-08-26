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中國稱「時機不適當」 日本公明黨黨魁訪中喊卡

中央社東京26日專電
日本在野公明黨黨魁山口那津男。（路透）
日本在野公明黨黨魁山口那津男。（路透）

受福島核處理水排放入海影響，日本在野公明黨黨魁山口那津男原訂8月28日至30日訪問中國，於今天晚間宣布緊急喊卡。

「每日新聞」報導，公明黨表示，中國方面聲稱「有鑒於當前日中關係情勢，現在並不是（訪問中國）的適當時機」。研判是受到日本在24日下午將福島第一核電廠的核處理水排放入海影響。

公明黨在今天晚間以書面聲明表示，將會推遲山口的訪中行程。聲明也表示，「中國方面重視與公明黨長期以來的友好交流，高度評價公明黨為促成訪問付出的持續努力」，並表示「未來將在適當時間訪問中國」。

山口接受「每日新聞」採訪時表示，對此感到「非常遺憾，但這不會改變雙方對於對話重要性的認知，希望找到合適的機會（訪問）」，他也表示，「不能排除」行程喊卡，是受到核處理水排放入海的影響。

山口原本預料將在這次訪問中國時會晤中國國家主席習近平。他在9日與日本首相岸田文雄見面時，還邀請對方寫一封給習近平的親筆信，希望促成兩國元首會面。

日本排放核處理水後，中國宣布全面禁止日本水產品進口，日本政府立即要求廢除禁令。

受此事件影響，日中緊張關係升溫。福島縣的餐廳與旅館陸續收到來自中國的騷擾電話，警方接獲許多通報。

日本電視台報導，福島縣二本松市的一間拉麵店從25日上午約10時開始不斷收到顯示為「＋86」、來自中國電話的騷擾電話，如果設定為拒絕接聽，對方又會換一支電話繼續打來，旗下4間拉麵店合計共收到超過1000通電話。

福島中央電視台報導，向打電話的男性詢問「為什麼打電話到日本來」，對方用中文說，「我不會回答這個問題」，接著便掛掉電話。同樣的騷擾電話也打到了旅館等地方。

日本駐中國大使館對此強調，這是「犯罪行為」，已要求中國政府作出「嚴肅處理」。

日本駐中使館官方微博26日下午發文表示，如果被騷擾的對象是商店，極有可能造成經濟損失，如果是急救醫療機構，則事關人命。使館已經要求中國政府基於法律作出「嚴肅處理」。

日本 習近平 岸田文雄

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