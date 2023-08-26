習近平返國直奔新疆 強調維護社會穩定擺首位

中國國家主席習近平今天結束出席金磚國家峰會自南非回到國內後，在烏魯木齊聽取新疆官方工作彙報。（新華社）

中國國家主席習近平 今天結束出席金磚國家峰會自南非回到國內後，在烏魯木齊聽取新疆 官方工作彙報。他強調，要始終把「維護社會穩定」擺在首位，以穩定確保發展，以發展促進穩定。

央視新聞聯播今晚報導，習近平26日在烏魯木齊專門聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作彙報。新疆黨委書記馬興瑞等作了彙報，新疆政府主席艾爾肯．吐尼亞孜等參加彙報會。

報導稱，聽取彙報後，習近平發表了重要講話，對新疆各項工作取得的成績給予肯定。

習近平強調，要始終把維護社會穩定擺在首位，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，以穩定確保發展，以發展促進穩定。要著眼長治久安，高舉法治旗幟，用好法律武器，提升法治化水準，築牢穩定的法治基礎。

他說，要完善防範化解重大風險隱患機制，把開展反恐反分裂鬥爭與推動維穩工作法治化常態化結合起來，堅持標本兼治、綜合施策，加強源頭治理。要深入推進「伊斯蘭教中國化」，有效治理各種非法宗教活動。要增強憂患意識，居安思危，抓細抓實各項工作，「鞏固來之不易的社會穩定局面」。

習近平指出，鑄牢中華民族共同體意識是新時代黨的民族工作的主線。「無論是出台法律法規還是政策措施，都要把是否有利於強化中華民族的共同性、增強中華民族共同體意識作為首要考慮。」要堅定推行國家通用語言文字教育，逐步提高群眾使用國家通用語言文字的意識和能力。

他說，做好新疆工作，要堅持工作力量下沉，黨員、幹部要深入基層、深入群眾，組織體系和工作力量要直達基層，充實基層一線力量。建強基層黨組織，實現基層黨組織全覆蓋，解決一些基層黨組織軟弱渙散問題。優化向重點鄉村選派第一書記和工作隊制度，把駐村工作隊派下去，把當地幹部培養起來。堅持和發展新時代「楓橋經驗」，把準群眾訴求，及時解決基層群眾的困難和矛盾。

習近平還要求加強正面宣傳，展現新疆開放自信的新面貌新氣象，多管道多形式講好新時代新疆故事，有針對性地批駁各種不實輿論、負面輿論、有害言論。要加大新疆旅遊開放力度，鼓勵國內外遊客到新疆旅遊。

他最後強調，「做好新疆工作，關鍵是要堅持黨的全面領導，切實加強黨的建設。」要堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹黨中央決策部署。持續深化正風肅紀反腐，營造風清氣正政治生態。

據報導，中央辦公廳主任蔡奇、外交部部長王毅、中央統戰部部長石泰峰、中央組織部部長李干杰、中央軍委副主席何衛東、國務院 總理何立峰、中央政法委書記陳文清、公安部部長王小洪出席彙報會。