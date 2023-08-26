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登機車突撤⋯中國南航座艙長摔落4公尺高機艙昏迷

記者陳宥菘／即時報導
南方航空24日一架預備從常州飛往深圳的CZ3352班機，驚傳座艙長從4公尺高機艙墜落地面。圖為示意圖。（取自南方航空官方微博）
南方航空24日一架預備從常州飛往深圳的CZ3352班機，驚傳座艙長從4公尺高機艙墜落地面。圖為示意圖。（取自南方航空官方微博）

中國南方航空驚傳空服員從4公尺高機艙墜落地面。中國常州奔牛機場24日有一架預備飛往深圳的CZ3352班機，當時一名座艙長在飛機左前門登機車處理旅客事宜時，登機車卻忽然撤離，造成座艙長從約4公尺高的機艙位置摔落送醫。根據網上消息，座艙長當下神智模糊，鼻腔、右耳道出血，另有多處骨折。

據紅星新聞、新黃河報導，航班動態追蹤平台「飛常准」資訊顯示，南方航空的CZ3352航班，原計畫於24日12點30分從常州奔牛機場起飛，並在下午3點飛抵深圳寶安機場，但實際起飛時間卻是下午5點7分，到達寶安機場時已是晚間7點12分，比原訂時間延誤4小時又12分鐘。

航班動態追蹤平台「飛常准」資訊顯示，南方航空24日的CZ3352航班原定中午12...
航班動態追蹤平台「飛常准」資訊顯示，南方航空24日的CZ3352航班原定中午12點30分起飛，實際起飛時間卻是下午5點7分。（取自微博）

資訊還顯示，CZ3352班機下午1點49分即停機位，下午2點18分開始上客，但卻直到下午4點55分才撤輪擋，並在下午5點7分起飛，頗不尋常。

航班動態追蹤平台資訊顯示，南方航空24日的CZ3352班機下午1點49分即停機位...
航班動態追蹤平台資訊顯示，南方航空24日的CZ3352班機下午1點49分即停機位，下午2點18分開始上客，卻直到下午4點55分才撤輪擋，頗不尋常。（取自微博）

座艙長從機艙墜落的消息從24日晚上起就在網上流傳，不過相關單位第一時間皆拒絕透露相關消息。常州奔牛國際機場工作人員表示，這是內部消息，不便透露。南航深圳分公司客服更聲稱飛機延誤是因為「天氣原因」。直到26日午間，央視新聞報導證實相關消息，並表示「目前相關部門已介入調查」。

一位南航工作人員透露，當時的具體情況是飛機已經關門，但或許是前一趟旅客有物品遺留，座艙長因此二次開門，欲將物品交給地勤人員。就在此時，登機車撤離，座艙長因此從4公尺高墜落地面。

報導指出，中國民航局2020年1月印發「航班安全運行保障標準」通知提到，登機車撤離應在航班關閉客艙門後進行，撤離操作時間不應超過４分鐘。另外，「運輸機場機坪運行管理規則」中明確要求，「在航空器處於安全靠泊狀態後，接機人員應當向旅客登機橋或者登機梯操作人員發出可以對接航空器的指令。操作人員在接到可以對接航空器的指令後，方可對接航空器」。

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