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日排核污水 中國漁民直播遭罵「快轉行吧」崩潰

記者陳政錄／即時報導
中國漁民進行直播時，遭到網友抨擊。潮新聞
中國漁民進行直播時，遭到網友抨擊。潮新聞

日本啟動核污染水排海後，中國全面禁止日本水產品進口，社會上也出現囤鹽、不敢吃海鮮等討論，導致近日不少靠直播帶貨謀生的中國漁民，在抖音等平台遭網友抨擊，狂刷「你現在是在害人」、「變異魚」、「吃了會得癌」、「你們快轉行吧」等評論字語，有主播因此情緒崩潰，呼籲民眾應理性。

據潮新聞報導，在日本啟動核污染水排海事件發生後，許多惡意評論開始湧入中國漁民的直播間，例如26日一早，在浙江象山一名漁民直播中，儘管他不斷解釋「現在真的沒有污染，我們這裡是近海，現在的話三個月之內都沒事情的，寧波發貨」，仍有網友抨擊他是在害人。

該主播妻子在接受媒體採訪時稱，25日時還好，但26日直播中突然有一批帶節奏的網友，近2,000名收看者中，有不少黑粉。她說自己老公從17歲開始捕魚，是真正的漁民，從沒遇過這類事件， 「他沒什麼文化，不怎麼會說話，直播間這麼多人惡評，他也只能乾著急」。

該名妻子直呼，兩夫妻一直誠心對待所有粉絲，今天遇到這種情況，委屈得不知道說什麼，希望大家理性一點。

另也有中國網友在社交平台，發布螢幕截圖顯示，一名漁民大姊的直播中，儘管努力介紹自家海鮮，但評論區卻狂刷 「不能吃不能吃不能吃」、 「變異魚」、 「你們快轉行吧」、 「吃了會得癌」等評論，該主播一度在鏡頭前崩潰。

一名在浙江舟山從事出海捕魚工作的阿興坦言，最近常在網路上刷到很多人說海鮮不能吃了、漁民要失業了等言論，坦言自己也相當擔心。

對此，除了前環球時報總編輯胡錫進26日發布影片，稱中國漁民和沿海養殖戶很無辜，他們應得到同情和幫助外，也有學者出面喊話，中國海洋大學海洋生命學院副教授周仲元說，從短期來看，人們不必對海產品陷入恐慌，認為目前中國已全面暫停進口日本水產品，來自遠海、中國近海的海產品仍然可以放心食用。

日本 抖音

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