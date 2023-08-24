華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為 「捅破天」的時刻即將來臨，多位知情人士向陸媒《IT時報》透露，華為最早可能於今年9月發布支持衛星語音通話功能的消費級手機，使用的是天通衛星。

綜合此前產業鏈消息，華為將在9月發表Mate60系列手機，基於成本等因素的考量，華為極有可能在Mate60系列的高端型號上搭載衛星通話功能，該機型被視為華為捅破天的代表作品。

多位航太 體系專家認為，2023年到2024年將會是手機直連衛星的爆發期，但旗艦手機標配的衛星通信功能初期仍會以短訊為主。

華為「捅破天」的衛星通訊功能被視為與蘋果對決的重要技術，早在2022年9月，iPhone 14與華為Mate 50的對決，意外地膠著於這項「捅破天」技術，華為全球首發衛星通信功能的時間，只比蘋果早一天。雖然當時華為和蘋果都只支持衛星短訊，但就此讓大眾開啟衛星通訊的時代。

當時，最大的懸念在於，誰將超越華為和蘋果，第一個實現衛星通話？

其實早在2022年9月首發第一代單向衛星短訊功能之前，華為就已接觸過天通衛星，最後選擇北斗短報文，是因為不用大改原有的手機設計，可見，其衛星通話的研發專案早已啟動。

從產業鏈消息來看，華為若在9月發表衛星通話功能，或再拿下全球首發，比起衛星短訊，在大眾手機上搭載衛星通話是革命性的。

近期有消息稱，華為將2023年手機出貨量目標從年初設定的3,000萬支提升至4,000萬支。如果5G 仍舊無法回歸，華為拿什麼賣點來追趕目標？可能就是拿衛星電話這個捅破天的技術。

根據IDC公布的2023年第2季中國手機跟蹤報告來看，華為靠4G手機從去年第2季的7.3%殺回今年第2季的13%，華為終端BG CEO余承東借用李白的「輕舟已過萬重山」來形容，華為已經渡過至暗時刻。