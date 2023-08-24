談北京對日本水產品禁令 中駐日大使：理所當然

中國駐日大使吳江浩24日向日方表示禁止日本水產品進口的政策是「理所當然」。圖為吳江浩7月就日本福島核汙水問題召開專題記者會。（圖／取自中國駐日使館官網）

中國官方在24日公告全面暫停進口日本 水產品，為雙方漁產貿易、中國日本料理市場投下震撼彈，對此，中國駐日大使吳江浩強調，此舉「理所當然」，也是「完全必要」，日本應該「反躬自省」。

日本政府24日開始將福島核汙水排放到大海，據中國駐日使館官網消息，吳江浩24日向日本日本外務事務次官岡野正敬提出嚴正抗議。吳江浩要求日方「立即中止這一極端自私自利和不負責任的行為」。

吳江浩強調，回顧人類歷史，由於人為決策失誤導致生態災難的慘痛教訓比比皆是，「我們不能讓類似的悲劇再次上演」。他還提到，日方無權擅自決定向海洋傾倒核汙染水，必須對由此引發的後果承擔全部責任。日方排海已經引發中國消費者對於食品安全的強烈擔憂。中國政府必須堅決回應人民關切，維護海洋環境、食品安全和公眾健康。

他表示，中國政府宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，「是理所當然的，也是完全必要的。造成這一局面的責任完全在日方，日方應該反躬自省」。

而8月24日中國外交部也就禁止日本水產品一事面對美媒、日媒的輪番提問，中國外交部發言人汪文斌強調，海洋是全人類的共同財產，強行啟動向海洋排放福島核汙染水，屬於無視國際公共利益的極端自私和不負責任之舉。「日方所作所為是將風險轉嫁給全世界，將傷痛延續給人類的子孫後代，成為生態環境破壞者和全球海洋污染者，侵犯各國人民健康權、發展權和環境權，違背自身道義責任和國際法義務」。

日本共同社24日則報導，日本首相岸田文雄要求中國立即取消該限制。日本外相林芳正則指出，「極其遺憾，完全無法接受這一並非基於科學根據的措施，已要求立即取消」。東京電力公司發表評論稱，若出口遭受損失，將進行適當賠償。

至於北京 官方禁令之下，中國日本料理店情況也受到各界矚目。據紅星新聞報導，北京多家日料店的工作人員表示目前店裡幾乎已經不再銷售日本食材，大多用俄羅斯周邊海域或者韓國、東南亞 等海域出產的食材代替。

而另據時代周報消息，多家中國日本料理店都已表示，會遵循官方規定，停止進口日本食材。有業者提到，青花魚與秋刀魚也能從台灣等管道獲得；高人氣的鮭魚主要來自智利與挪威；至於鰻魚，日本甚至需要大量進口中國養殖的鰻魚。