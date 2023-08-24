暫停進口日本水產品，上海日料店刺身點單量翻倍。(第一財經)

中國全面暫停進口原產地為日本 的水產品後，有上海餐飲業界人士透露，24日到店點刺身，尤其是鮭魚和鮪魚的客人比平時翻倍。

第一財經日報報導，消費者張女士表示，看到了這幾天關於日本排放核污染水的事情，擔心今後的海產品會有影響，但目前日料店的水產品應該還是安全的，所以特意今天來吃一頓。

目前各大零售商通路已暫停日本鮪魚的採購，日本水產的占比並不高，而養殖類水產會在未來獲得更多商機。餐飲方面，部分水產品到店點餐量翻倍，但對餐廳來說，即使不從日本進口水產品也基本能找到新的供應商。

人均消費人民幣428元（約59美元）的日料店「青山瀾」員工指出，以前其實許多食材是從日本進口的，例如海膽和鮪魚，但現在海膽要從北韓進口，鮪魚要從西班牙進口了。

當被問及口感和價格是否會有變化時，上述員工表示：「口感可能稍微有一點點區別，價格暫時不會有變化，因為現在這些產品的進貨價也都挺貴的。」

人均消費人民幣786元（約108美元）的日料店「芥末 Wasabi」則表示，門店大多數食材是從法國或者紐西蘭進口。

人均消費人民幣1029元（約141美元）的日料店「一樽」員工提到，先前海關總署沒有公布該政策的時候，門店有一半的食材來自日本，之後會進波士頓的藍鰭鮪魚。

人均消費人民幣1811元（約249美元）海鮮餐廳「夥坊水產」相關人員表示，門店從澳州和紐西蘭等地進口海鮮比較多，鮪魚不光是日本有，只是說日本的比較出名，西班牙也有，所以對門店影響不是很大，可能有一些原產地會換一下，目前不會漲價，但今後還不確定。

在上海經營一家人均消費人民幣2000元（約275美元）的日本Omakase的老闆指出，這次的政策對一些高端日料店，尤其是以生食為主的壽司店影響很大。但福建、山東、海南等地的海鮮食材都可以提供替代品。門店對於更換供應商倒是提前就有準備。

甚至還有的餐廳為了打消消費者的疑慮，製作了標注各種食材原產地的海報，以告知消費者，門店食材全都不來自日本。

網上流傳的一張「小林刺身」發佈的海報顯示，該門店的北極貝、牡丹蝦來自加拿大 ，甜蝦來自俄羅斯 ，鮭魚來自挪威、鮪魚來自澳州，海膽、赤貝和貝柱來自大連。「小林刺身」門店工作人員確認了該海報的真實性。

包括百聯、大潤發、盒馬、羅森、永輝等通路皆表示，目前日本的水產進口比例不高，主要集中在藍鰭鮪魚。

一位資深零售採購人士表示，藍鰭鮪魚主要來自日本，鑑於安全，大部分的超商從2個月前就暫停進口日本鮪魚。所以目前零售通路上，基本沒有太多日本海產品。另外，甜蝦大多來自俄羅斯，而北極貝主要從加拿大進口。