中國證監會：加快養老金等中長期資金入市
中國證監會24日召開全國社保基金理事會和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會時表示，下一步將共同為養老金、保險資金、銀行理財資金等中長期資金參與資本市場提供更加有力的支持保障，促進資本市場與中長期資金良性互動。
一財網報導，中國證監會主席易會滿、中國金融監管總局副局長叢林出席會議並講話，就共同引導更多中長期資金入市等問題進行深入交流探討。
中國證監會表示，在國內經濟轉型升級、金融市場改革深入推進、長期利率中樞下移的新形勢下，養老金、保險資金和銀行理財資金等中長期資金加快發展權益投資正當其時，各類機構要提高對中長期資金屬性和責任的認識，推動建立三年以上的長周期考核機制，著力提高權益投資規模和比重。
中國證監會資料顯示，目前中長期資金持股占比不足6%，遠低於境外成熟市場普遍超過20%的水準。
中國證監會此前表示，在引入更多中長期資金方面，重點是營造有利於中長期資金入市的政策環境，具體包括六方面舉措。一是支持全國社保基金、基本養老保險基金、年金基金擴大資本市場投資範圍；二是研究完善戰略投資者認定規則，支持全國社保基金等中長期資金參與上市公司非公開發行；三是制定機構投資者參與上市公司治理行為規則，發揮專業買方約束作用；四是優化投資交易監管，研究優化適用大額持股資訊披露、短線交易、減持限制等法規要求，便利專業機構投資運作管理；五是豐富場內外金融衍生投資工具，優化各類機構投資者對衍生品使用限制，提升風險管理效率；六是豐富個人養老金產品體系，將指數基金等權益類產品納入投資選擇範圍。
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