中國證監會：加快養老金等中長期資金入市

中國證監會表示，加快養老金等中長期資金入市。（新華社）

中國證監會24日召開全國社保基金理事會和部分大型銀行保險 機構主要負責人座談會時表示，下一步將共同為養老金、保險資金、銀行理財資金等中長期資金參與資本市場提供更加有力的支持保障，促進資本市場與中長期資金良性互動。

一財網報導，中國證監會主席易會滿、中國金融監管總局副局長叢林出席會議並講話，就共同引導更多中長期資金入市等問題進行深入交流探討。

中國證監會表示，在國內經濟轉型升級、金融市場改革深入推進、長期利率 中樞下移的新形勢下，養老金、保險資金和銀行理財資金等中長期資金加快發展權益投資 正當其時，各類機構要提高對中長期資金屬性和責任的認識，推動建立三年以上的長周期考核機制，著力提高權益投資規模和比重。

中國證監會資料顯示，目前中長期資金持股占比不足6%，遠低於境外成熟市場普遍超過20%的水準。

中國證監會此前表示，在引入更多中長期資金方面，重點是營造有利於中長期資金入市的政策環境，具體包括六方面舉措。一是支持全國社保基金、基本養老保險基金、年金基金擴大資本市場投資範圍；二是研究完善戰略投資者認定規則，支持全國社保基金等中長期資金參與上市公司非公開發行；三是制定機構投資者參與上市公司治理行為規則，發揮專業買方約束作用；四是優化投資交易監管，研究優化適用大額持股資訊披露、短線交易、減持限制等法規要求，便利專業機構投資運作管理；五是豐富場內外金融衍生投資工具，優化各類機構投資者對衍生品使用限制，提升風險管理效率；六是豐富個人養老金產品體系，將指數基金等權益類產品納入投資選擇範圍。