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美股8月跌夠可買了嗎？專家從4面向剖析、指點迷津

中國民眾開始囤鹽 中媒：多個平台已缺貨

記者謝守真／即時報導
有中媒24日實地於江蘇揚州大潤發等超市看到，購買食鹽的民眾明顯增多，有的民眾甚至一次拿超過5包。（取自正觀新聞）
有中媒24日實地於江蘇揚州大潤發等超市看到，購買食鹽的民眾明顯增多，有的民眾甚至一次拿超過5包。（取自正觀新聞）

日本政府於24日正式啟動福島核電廠核汙水排海計畫後，中國民眾也開始「囤鹽」。有消息指出，24日在中國多個生鮮電商平台上的低鈉鹽、無碘鹽均顯示「缺貨」、「補貨中」。

綜合中媒報導，24日於江蘇揚州大潤發等超市看到，購買食鹽的民眾明顯增多。不少購買食鹽的民眾表示，雖然知道食鹽保質期只有3年，但看到其他人買了，也就「跟風」囤一些。還有消費者指出，在生鮮平台上選購鹽類相關產品時發現，「盒馬的一款低鈉鹽1分鐘前看還有貨，再一滑就顯示缺貨或補貨中」。

據日本共同社消息指，在東京電力公司於當地時間24日13點開始把核汙染水排放入海後，當地部分電商平台的食用鹽銷量也呈直線上升。

從中國的股市訊息來看，中國江鹽集團24日觸及漲停板，蘇鹽井神、雪天鹽業、中鹽化工等相關類股也快速跟漲。

新華社早前就曾報導，南韓因民眾瘋狂囤鹽，導致鹽價大漲。然而，針對到底需不需要囤鹽，中國鹽業協會執行理事長王小青認為，中國有嚴格的食品安全規定，中國國內的產鹽量也能滿足需求，「不建議效仿南韓民眾囤鹽的做法」。

王小青指出，中國生產食用鹽，使用原料有海鹽、井礦鹽，還有湖鹽，其構成比率分別為22%，61%，17%。一般來說在進出口這個問題上，中國是「大進小出」，進口的多一些，出口的少一些，而且進口的原料鹽主要是用在工業上作為化學原料。

第一財經指出，自8月24日中午日本開始排放核汙水後，從生鮮電商平台發現，多個平台...
第一財經指出，自8月24日中午日本開始排放核汙水後，從生鮮電商平台發現，多個平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」。（取自第一財經）

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