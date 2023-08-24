是否要禁朝鮮半島與俄羅斯海鮮 中國外交部避答

被問及中國是否也會考慮禁止進口來自這些國家和地區的海鮮時，汪文斌沒有正面答覆。(中新社)

日本 今天開始排放核處理水入海，中國宣布全面暫停進口日本水產品。面對外媒追問，如果核處理水接下來影響朝鮮半島、俄羅斯 海域，是否也會考 慮禁止這些國家地區的海鮮？中國外交部發言人汪文斌未正面答覆。

據澎湃新聞，中國外交部24日下午舉行例行記者會。彭博社記者提問，中方今天宣布將停止進口所有日本魚類，維護食品安全和中國人民的身體健康。請問這一禁令的科學依據是什麼？如果中國擔心從福島釋放的核處理水會污染日本列島周圍的所有水域，那麼也會影響到朝鮮半島和俄羅斯周圍的水域。中國是否也會考慮禁止進口來自這些國家和地區的海鮮？

汪文斌對此沒有正面答覆。他說，中國海關總署今天已經發布了關於全面暫停進口日本水產品的公告，大家可以查閱。

汪文斌說，日本政府24日無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動「福島核事故汙染水」排放，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。

他還說，自人類和平利用核能以來，人為向海洋排放「核事故汙染水」沒有先例，也沒有公認的處置標準。

汪文斌說，日方將「核汙染水」一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。

據報導，日本朝日電視台記者在會中提問，日本政府表示核處理水是沒問題的，國際原子能總署（IAEA）也同意核處理水是沒問題的，世界上的大部分國家也不反對排放，為什麼中方不相信日本和IAEA的結論？

汪文斌回覆稱，日方未解決國際社會關於「核汙染水」淨化裝置的長期可靠性，「核汙染水」數據的真實準確性，排海監測安排的有效性等重大關切。中方等利益攸關方多次指出，如果「核汙染水」是安全的，就沒有必要排海，如果不安全就更不應該排海。日方強推「核汙染水」排海不正當、不合理、不必要，是極其自私、極端不負責任的行為。

他強調，不只是中國強烈反對日方的錯誤舉動。就算在日本國內，中方也注意到相當多的民眾都對日本政府強推「核汙染水」排海的行為，提出了質疑和反對之聲，這充分說明了這個問題的性質。