食品生產地不在日本10縣中國照禁 進口商叫苦

受到日本排放核處理水的影響，許多日本料理餐廳大呼吃不消。（美聯社）

日本 核處理水最快8月24日排海。中國7月7日就宣布禁止進口日本福島等10個縣（都）食品。有業者表示，他所進的調味品產地不在這10縣都，但只因公司註冊地在這10縣都，一樣面臨銷毀。

中國海關總署7月7日宣布，為防範受到放射性污染的日本食品輸入中國，禁止進口日本福島、千葉、櫪木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉9縣及東京都食品，並對來自日本其他地區的食品特別是水產品嚴格審核隨附證明文件，實施100%查驗。

浙江的食品進口商林先生（化名）告訴中央社記者，他從2015年開始進口日本調味品，譬如醬油、麻油、米醋等，這類產品在江浙滬一帶頗受到消費者歡迎。

日前，林先生有一批鹽進入中國海關，附上日本農林水產省的原產地證明，顯示生產基地不在被禁的10縣都內。但海關說，這批產品的公司註冊地在10縣都內，不得進口，可以選擇退運者銷毀。

林先生與日方廠商溝通，日方認為自己完全符合規定，林先生最終選擇在海關銷毀鹽巴，自行承受損失。雖然他認為按照法規解釋，自己並沒有錯誤，但因為當前「核汙染」議題正敏感，他覺得先低調配合官方較好。

他表示，後續進口時會更謹慎，盡量尋找合適的貨源，連食品公司的註冊地都要避開這10縣都。

港、澳也跟進中國的做法。港府昨天公布，24日起禁止日本上述10縣都水產品、海鹽及海草進口；澳門 政府也同日宣布，24日起禁止日本10縣都的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻等。

日本政府22日宣布，最快24日將福島電廠核處理水排放入海。對於中國會不會有更多對日本食品的管制措施，外交部發言人汪文斌昨天僅表示，有關部門將採取一些必要措施維護食品安全和中國人民的身體健康，並重申敦促日方糾正錯誤決定的立場。