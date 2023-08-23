中國官媒：「房住不炒」定位不應也不會改變

中國官媒《經濟日報》指出，「房住不炒」沒有過時，直言是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應亦不會改變，須長期堅持。（美聯社）

近期，中國房地產 市場處於泥沼之中，一些城市的房地產市場持續承壓下行，加上近幾年在中國官方「房住不炒」的基調下，當地房地產業直接從銀行貸款 受限，導致整個產業陷入前所未有的金融危機。然而，中國官媒仍發表文章指出，「房住不炒」沒有過時，是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。

據中國官媒《經濟日報》23日刊文提到，實際上中國房地產業將逐步進入總量略減，平穩發展的軌道。在很多城市，供需基本平衡，甚至供大於求的情況下，已經不具備過快上漲的基礎。

文章認為，北京仍要堅持「房住不炒」定位，並稱沒有過時。它警告，由於中國房地產市場分化明顯，在一些熱點城市，供不應求的情況依然存在，一旦炒作房價 重來，又可能重走過度依賴房地產的老路，對經濟社會發展會產生不利影響。

文章寫到，房地產是中國國民經濟的支柱產業，是客觀事實。不能誇大其作用，像過去一樣對這一行業存在過度依賴的傾向；也不能輕視其在宏觀經濟中的作用、對上下游產業的帶動作用。且促進房地產市場平穩健康發展十分必要，房地產的相關貸款佔銀行信貸的40%，房地產的相關收入佔地方綜合財力的50%，居民財富60%在住房上，「可謂牽一發動全身」。

文章還進一步指出，房地產業在過快上漲階段存在「高槓桿、高負債、高周轉」特點，「三高」模式讓市場規模快速擴張，存在很大弊端。它還稱，目前中國房地產行業在逐步進入新階段時，處於調整階段的房地產行業正在修正過去存在的問題，探索房地產健康發展新模式。

此外，文章表示，在堅持「房住不炒」定位的同時，中國亦加快構建多層次住房供應體系，明確了住房保障的頂層設計，以公租房、保障性租賃住房、共有產權住房為重點推進保障性住房建設。其中，特別是發展保障性租賃住房，各地推出相關規劃，目的在更好解決新市民、青年人的居住問題。租購同權正在慢慢實現，以學區房名義炒作房價的問題，也正在通過教育資源均等化的實現逐步改變。住有所居，且更加宜居，定會更好實現。