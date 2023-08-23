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解救汽車於負債泥淖？ 恒大將貸款債務轉換成新股

記者黃雅慧／即時報導
恒大22日公告稱，中國恒大及其非全資附屬子公司恒大新能源汽車的部分貨款預計以每股3.84港元的換股價轉換為恒大新能源汽車新股。取自騰訊新聞
恒大22日公告稱，中國恒大及其非全資附屬子公司恒大新能源汽車的部分貨款預計以每股3.84港元的換股價轉換為恒大新能源汽車新股。取自騰訊新聞

恒大22日公告稱，中國恒大及其非全資附屬子公司恒大新能源汽車的部分貨款預計以每股3.84港元的換股價轉換為恒大新能源汽車新股。各認購方有條件認購54.41億股股份，涉資約港幣208.95億元。外界認為恒大債轉股的操作，加上先前引入戰略投資者，意味或正試圖剝離恒大汽車業務。

公告指出，恒大汽車新股，部分將用作恒大將發行的恒大汽車強制可交換債券的交換財產、以及為恒大汽車股票掛鉤票據之利益存入保管帳戶。

另根據抵銷協議，恒大同意放棄於15日至完成日期期間，按其向恒大汽車提供的股東貸款的未償還本金額所累計的任何利息。

恒大集團為了讓恒大汽車存活做了許多努力，一連串動作讓其能脫離負債累累的母集團。

此前，中國恒大在14日晚間發布公告稱，公司及恒大新能源汽車提供的部分貸款，將轉換為恒大汽車新股份。恒大汽車與包括中國恒大、恒大集團董事長許家印等在內的多個認購方訂立股份認購協議及抵銷協議。

事實上，對恒大來說，債轉股的做法將先造成一筆虧損。恒大預計，恒大汽車債轉股錄得未經審核虧損約98億港元。該虧損數字是根據超41.78億股恒大汽車股份市值約62億港元，與截至14日的本金及應計利息160億港元之間的差額計算所得。

與此同時，恒大還為恒大汽車引入戰略投資人紐頓集團，該集團以總價約38.9億港元，認購恒大汽車超61.77億股份。在上述債轉股及認購事項完成後，紐頓集團將持有恒大汽車經擴大後的已發行股份總數的27.5%。交易將在今年第4季完成。

經過上述債轉股、戰略投資者的操作後，恒大持有恒大汽車股權比例將從64.64%攤薄至約46.86%，恒大汽車將不再是恒大全資附屬公司，其財務業績也將不再納入報表。若未來強制可交換債券等實施完成，則恒大的持股比例進一步降至21.75%。

恒大集團 投資 貸款

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