美就涉藏問題限制中國官員簽證 北京促撤銷決定

圖為中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)

美國國務院 宣布，將對「強迫西藏兒童同化」的中國官員採取限制簽證 制裁。中國外交部今天表示堅決反對和強烈譴責，促美方立即「撤銷錯誤決定」，否則將作出「堅決有力回應」。

據環球網，中國外交部發言人汪文斌23日下午在例行記者會回答媒體提問表示，「借涉藏問題對中國官員實施非法制裁，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中方利益，嚴重違反國際關係基本準則，中方對此堅決反對，強烈譴責」。

汪文斌說，如同國際通行做法，中國的寄宿制學校根據當地學生需求設置，在各省區都有。西藏一些地區由於海拔很高，人口居住極為分散，特別是牧民孩子上下學路途遙遠的情況十分普遍，分散辦學難以保證老師數量和教學品質，為保障所有兒童平等享受教育 的權利，根據實際需要設置了寄宿制學校。

他表示，寄宿學校完全視學生和家長的意願和需求，寄宿學生在週末和藏曆新年等節假日及寒暑假都可選擇回家，父母可隨時到校看望子女，也可根據需要隨時接子女回家。

汪文斌還說，有關學校普遍開設了藏語文、民族舞蹈等傳統文化課程，學生在校期間也可穿戴民族服飾，「西藏寄宿制學校恰恰是保護西藏人權和文化傳統的生動案例，所謂『強制同化』純屬子虛烏有」。

汪文斌最後說，西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉，美方應當尊重事實，恪守在涉藏問題上的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政，損害中方利益，立即撤銷錯誤決定，否則中方必將作出堅決有力回應。

國務院22日宣布，將對「強迫西藏兒童同化」的中國官員實施限制簽證制裁。聯合國專家說，在西藏有100萬名兒童和家人失散。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，「這些強制性的政策，目的是要把西藏獨特的語言、文化和宗教傳統，從年輕一代藏人身上抹去」。

一名國務院發言人表示，新的限制措施將適用於參與西藏「再教育」政策的現任和前任官員；但受限於美國的簽證紀錄保密法，並未提供更多細節。