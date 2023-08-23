我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／普里格津死亡？習搞失蹤？如果川普不能選

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

胡錫進高調炒股失利 承認虧損遭網友群嘲

中央社台北23日電
環球時報前總編輯胡錫進。（本報資料照片）
環球時報前總編輯胡錫進。（本報資料照片）

前中國外圍官媒環球時報總編輯胡錫進6月高調宣布進軍股市，持續為中國經濟基本面叫好。但陸股近日連續下跌，他迭遭網友群嘲。胡錫進今天發文承認虧損並已用盡資金後，疑因輿論翻車火速刪文。

胡錫進6月26日高調宣布辦了件「大事」，給自己開了股票帳戶，正式進入中國股市，投入人民幣30萬元（約4.1萬美元）成為「股民老胡」。他此後不時發文為中國經濟面抱屈並叫好，並曬出自己的炒股戰績與心得。

但中國經濟數據持續下滑，陸股近日接連下跌探底，胡錫進迭遭網友群嘲，質疑他要落跑。其中，「滬深股市是中國人自己的緬北，胡錫進就是那個給你打電話的人」，躍為諷刺他的「金句」。

陸股23日收盤，三大指數均告下跌，創今年新低，滬指更面臨3000點保衛戰。

胡錫進收盤後在微博發文稱，今天又是一個股市大跌日，他想加倉（加碼），但是帳戶內的錢已經不夠，綁的銀行卡也沒錢了。他在外地出差，銀行卡之間轉帳費勁，就讓朋友給他打了點錢，將那些錢提現進銀行卡，充進股票帳戶。在收市前的最後10分鐘給兩檔股票加倉。

胡錫進表示，虧損額今天達到9050元，「但我真的沒有慌」。他還宣稱會繼續在大跌日加倉，認為自己「最終不會虧」，但有可能會付出比原來預計的更多一些時間成本。

胡錫進這篇「小作文」發布後，疑似因為其下評論區「翻車」，沒多久就刪除了。

不過中國網友仍在胡錫進其它文章的評論區冷嘲熱諷：「胡緬北，怎麼說你好呢，你可害慘了千萬股民」、「股市樓市車市全蹦了！還厚著臉皮說：長期向好基本面沒改變」、「老胡別說股市了，都快成笑柄了」。

胡錫進投資股票越賠越多，21日發文否認已從股市「逃跑」，宣稱：「我既然來了股市，就絕不會清倉而走。」

中國資深媒體人「木蹊說」隨後在微信公眾號發表評論，引發網路熱傳。

文章指出，胡錫進是在6月下旬A股低至3144點的「至暗時刻」，高調宣布進軍A股。如今上證指數已經跌破了胡錫進的底線。正所謂「吹牛不上稅，挨打才立正」，如今，「股市開始給胡錫進上課了」。

文章呼籲胡錫進應該低調一點，「炒個股嘛，不至於發幾十條微博」。

文章並提醒，其實胡錫進的炒股之路不是誰都能模仿的。「他炒股虧個幾千、幾萬，都不算啥，全網發一段小作文，流量費隨隨便便好幾萬，他想補倉，那是什麼時候都可以補」。

「木蹊說」還嘲諷胡錫進上到大國博弈、軍事外交，下到明星八卦、桃色緋聞，都可以出來說一說，「而且說錯了沒關係，反正明天的自己就能打敗今天的自己」。

股票 微博 微信

上一則

大連淺層地震規模4.6 遼寧吉林山東震感明顯

下一則

美就涉藏問題限制中國官員簽證 北京促撤銷決定

延伸閱讀

李玟生前控「好聲音」不公 韓紅發聲：期待上級主管部門調查和規範

李玟生前控「好聲音」不公 韓紅發聲：期待上級主管部門調查和規範
英國倫敦塗鴉牆紅色口號風波 所有創作都被清除 微博噤聲

英國倫敦塗鴉牆紅色口號風波 所有創作都被清除 微博噤聲
胡錫進炒股滿月 「第一次感覺被套住」網：有韭菜的感覺

胡錫進炒股滿月 「第一次感覺被套住」網：有韭菜的感覺
胡錫進：黑龍江中學體育館災難報導強調官員到場 是來維穩嗎？

胡錫進：黑龍江中學體育館災難報導強調官員到場 是來維穩嗎？

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

2023-08-19 07:30

超人氣

更多 >
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良
「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級
86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水