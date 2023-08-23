七夕情人節 中國多個性少數族群帳號被封

七夕情人節，6個中國同性戀、無性戀及女權微信公眾號被封號。(截取自微信)

七夕情人節，北京 拉拉沙龍、豌豆黃藝術小組等6個中國同性戀 、無性戀及女權微信 公眾號被封號。有中國女同性戀人士對此表示，選在七夕這個特殊時刻同時封鎖同性戀公眾號，似是在執行某種任務。

綜合自由亞洲電台報導及中國網路訊息，22日七夕傍晚，北京拉拉沙龍、豌豆黃藝術小組、北京出色夥伴、飛天貓兄弟盟、船思、無性戀之聲等6個微信公眾號被封號，消息迅速在中國相關族群內擴散，引起熱議。

中國女權人士、同性戀者李麥子證實上述6個微信公眾號被封號。她表示，對監管部門來說，清理這種當局「不鼓勵」的性少數族群帳號，是他們「一貫的作風」。

李麥子指出，被封號的6個公眾號當中，北京拉拉沙龍是女同志族群；豌豆黃藝術中心其實也是女權平台；出色夥伴是同志族群；飛天貓兄弟盟、船思是跨性別（認知）族群；無性戀之聲是無性戀者。

她認為，當局這次選擇特殊時刻，對同性戀等族群採取封號，是「有備而來」，感覺像是「完成一個定點的任務」。

屬於「船思」和「無性別之聲」的一名上海女同性戀者表示，她們事先並未發表任何敏感言論或行動，相信昨天的封號是當局為了「完成某項任務」，「上面下（封號）指標啦」。如今，中國已經不准談論男同性、女同性或跨性別、變性等話題。