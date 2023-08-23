我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本核汙水將排海 南韓民眾搶鹽、中國相關股票漲

印度登陸月球南極 總理莫迪：成功屬於全人類

再度現身 馬雲口中仍是教育與農業經

記者黃雅慧／即時報導
阿里巴巴創始人馬雲以連線方式全程參加此前在杭州舉行的馬雲公益基金會「『校長有約』鄉村校長計劃2022入選校長分享會」。(取自馬雲公益基金會)
阿里巴巴創始人馬雲以連線方式全程參加此前在杭州舉行的馬雲公益基金會「『校長有約』鄉村校長計劃2022入選校長分享會」。(取自馬雲公益基金會)

馬雲公益基金會20日發布官方視頻顯示，阿里巴巴創始人馬雲以連線方式全程參加此前在杭州舉行的馬雲公益基金會「『校長有約』鄉村校長計劃2022入選校長分享會」，近期醉心農業科技發展的馬雲在其中透露自身學習農業的近況，並表示農業做的好的地方往往是有獨特思考的地方。

「這幾年，我學習怎麼樣做好農業，無論是種草也好，種茶也好，種葡萄也好，還是在研究養魚、養牛還有釀酒（的過程中），我發現農業做得好的地方不一定是資源很好的地方，而是往往有獨特思考的地方，有想象力的人。」馬雲在影片中說。

馬雲在會上說，農業的實踐給他很大的啟發，知識很重要，但放飛想像力，培養不一樣的思考更重要。因此他覺得鄉村教育更需要關注的是孩子們的想像力以及獨特的思考。

馬雲公益基金會由馬雲發起並捐贈成立，關注教育、環保醫療、企業家精神等領域。事實上，馬雲退休後的工作重心除了農業以外，也在「教育」上。今年3月，馬雲也曾現身杭州雲谷學校與校園長們討論新一輪的技術變革給教育帶來的挑戰和機遇。

馬雲近期在教育和農業領域不斷發揮著自身影響力。2023年，馬雲成為了香港大學的榮譽教授和盧安達領導力大學的客座教授；2022年，東京大學和以色列的特拉維夫大學也聘請了馬雲作為客座教授，馬雲在特拉維夫大學參與可持續農業研究，在東京大學則主要研究可持續農業與糧食生產。

值得注意的是，馬雲在今年上旬還成立農業科技相關公司「一米八海洋科技（浙江）有限公司」，該公司7月成立，其第二大股東為杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股比例為10%，而馬雲持有該公司高達99%的股權。代表馬雲間接投資該公司。而一米八系公司是家以從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動為主的企業。

馬雲 教育 投資

上一則

日核廢水24日排海 中外交部：不希望成海洋環境災難日

下一則

七夕情人節 中國多個性少數族群帳號被封

延伸閱讀

費城35高中生 獲全額獎學金修大學護理課

費城35高中生 獲全額獎學金修大學護理課
全美中產階級醫療負擔重 拉丁非裔居首 近17%亞裔欠債

全美中產階級醫療負擔重 拉丁非裔居首 近17%亞裔欠債
馬雲新投資 「一米八」布局智慧農漁業

馬雲新投資 「一米八」布局智慧農漁業
馬雲新動作？ 傳將布局智慧漁農業

馬雲新動作？ 傳將布局智慧漁農業

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國國安部披露，雲南一名學校退休幹部計畫從國外購買武器，並在國內招募「敢死隊」，密謀暴力顛覆國家政權。圖為中國國家主席習近平。(新華社)

中國國安部：有學校退休幹部招募敢死隊 密謀顛覆政權

2023-08-15 11:19
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00

超人氣

更多 >
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良
「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級
86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水

86歲亞裔婦被推下公車 昏迷中遭偷錢包、吐口水