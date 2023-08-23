日核廢水24日排海 中外交部：不希望成海洋環境災難日

針對日本預計於24日啟動核廢水排海作業，中國外交部發言人汪文斌稱，不希望2023年8月24日成為「海洋環境災難日」。（美聯社）

日本 福島核電廠預計24日正式啟動核廢水排海作業。中國外交部周三持續批評日本此舉，並稱不希望2023年8月24日成為「海洋環境的災難日」。中國外交部發言人汪文濤並表示，若日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任。

汪文斌在23日例行記者會上表示，關於日方執意宣布將於8月24日啟動福島核汙染水排海，他已於周二闡述了中方嚴正立場。中國外交部副部長孫衛東當天也召見了日本駐華大使垂秀夫，就此向日方提出嚴正交涉。

汪文斌說，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，執意宣布將啟動福島核汙染水排海這一行徑，「公然向包括中國在內的周邊國家和國際社會轉嫁核汙染風險，將一己私利凌駕於地區和世界各國民眾長遠福祉之上，極其自私自利，極不負責任」。對此，中國表示嚴重關切和強烈反對。

汪文斌重申，海洋是全人類賴以生存的藍色家園，不容日方隨意傾倒核汙染水。日方強推核汙染水排海，「無疑是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注」。他指出，若日方真有誠意解決鄰國的關切，就應當立即停止強推排海計劃，在不預設結果的前提下開展交流，充分討論所有可能的安全處置方案。

他強調，中方強烈敦促日方撤銷「錯誤決定」，停止強推核汙染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式加以處置，避免對全球海洋環境造成不可預測的破壞和危害。他提醒，如果日方堅持強推排海計劃，中國政府將採取必要措施，堅定維護海洋環境、食品安全和公眾健康。

汪文彬還稱，「覆水難收，我們不希望2023年8月24日成為海洋環境的災難日。如果日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任」。