中駐哥斯大黎加使館批：美南方司令部司令涉華言論錯誤

美國南方司令部（SOUTHCOM）司令、四星上將李察遜日前曾表示，大陸現正加強擴展區域影響力，範圍已進入美國的「紅色警戒區」。(歐新社)

美國南方司令部司令、四星上將李察遜（Laura Richardson）日前於訪問哥斯大黎加期間發言，對中國在當地從事深水港、5G 網路等關鍵基礎設施等提出擔憂，並質疑中國的動機。對此，中國駐哥斯大黎加使館表示，李察遜有關涉華言論是錯誤的，中方強烈反對，美國的行為才「令人擔憂」。

據中國駐哥斯達黎加使館公眾號23日消息，該使館就李察遜的發言發表聲明指出，針對李察遜21日訪問哥斯大黎加期間有關錯誤涉華言論，中國駐哥斯大黎加使館表示強烈反對。文章稱，近年來，「美國為剝奪中國發展權利、維護自身霸權，將經貿科技問題政治化、工具化、意識形態化，在毫無事實依據的情況下污衊、抹黑、攻擊中國」。

該使館還批評，按照美方的邏輯，美國在全球80個國家和地區建有近800個軍事基地，推行「新門羅主義」、「顏色革命」在世界各地煽動對抗、製造分裂，利用經濟霸權大搞單邊制裁和「長臂管轄」，依托科技霸權大搞「無差別」監聽竊密。並質問美國，其行為是否才「令人擔憂」。

該使館表示，拉丁美洲和加勒比國家是獨立的主權國家，「不是美國的後院」。地區國家和人民有智慧也有能力選擇符合自身利益的合作夥伴。中方一貫秉持相互尊重、平等互利、合作共贏、開放包容理念，在尊重彼此需求和利益基礎上，與拉美和加勒比國家開展經貿等各領域務實合作，持續為全球經濟增添韌性與活力。中方願同拉美和加勒比國家一道，推動平等互利、共同發展的中拉關係更好地造福中拉人民，「這不會因為一些噪音和挑撥離間受到干擾或動搖」。