彭博：華為獲中國資助300億 為晶片製造打造祕密網絡

鵬芯微在深圳興建的一座工廠。（彭博資訊）

美國半導體產業協會（SIA）警告，華為 正跨越中國各地建立一個半導體製造的祕密供應鏈，這一個影子製造網絡可以讓名列美國黑名單的企業逃避美國制裁，進而推進中國發展科技的野心。

彭博取得SIA向成員提出的簡報指出，華為去年開始投入晶片 生產，並從政府和所在的深圳市獲得約300億美元的官方資助。簡報中說，華為至少已經收購了兩家現有工廠，並正在建造至少另外三座工廠。

美國商務部早在2019年將華為列入實體清單，隨後幾乎全面禁止和美國公司合作。然而，如果華為像SIA所述以其他公司的名義建造並購置設施，這家電信巨頭可能會規避限制，間接買到原本被禁的美國的晶片製造設備和其他供貨。

美國商務部所屬的工業和安全局（BIS）答覆彭博說，正在監測情況，如有必要將採取行動。已經將數十家中國企業列入黑名單，除了華為之外，BIS也將數十家中企列為黑名單，包括SIA認為是華為網絡一環的兩家公司—福建晉華集成電路公司和鵬芯微集成電路製造公司。

BIS 在向彭博發表聲明指出：「考慮到華為、晉華、鵬芯微和其他公司所面臨的嚴格限制，他們尋求大量政府支持以設法發展本土技術並不足為奇。」「BIS 根據威脅環境的演變將不斷審查並更新出口管制，並且如 2022 年 10 月 7 日的規定所證明的，將毫不猶豫採取適當的行動來保護美國的國家安全。」

目前不清楚SIA為什麼現在才對這些問題發出警報。SIA代表全球大多數半導體製造商，包括英特爾、三星電子和台積電（2330）。應用材料（Applied Materials）和艾司摩爾（ASML）在內晶片製造設備商也是成員。

中國正在向其國內半導體業注入規模空前的鉅額資金。SIA在簡報中估計，中國境內正在打造至少23個製造工廠，到2030年投資 額將超過1,000億美元。SIA認為，到2029年或2030年，中國可望在舊一代的半導體占全球超過一半的產能，這些產品使用的是28奈米或45奈米技術。

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）說：「中國的補貼支出大概相當於全世界其他國家的總和，所以這數字絕對是龐大的。」

預計撥給華為300億美元的財務支持金額也非常驚人，幾乎是於美國晶片法分給多家公司的全部規模。不過，中國近幾個月經濟上出現困難是否會影響政府的科技投資，目前還不清楚。

SIA的報告也列舉了華為以其他公司名義支持位於深圳周邊的五座工廠。SIA說，如果這些工廠不掛名華為，供應商可能很難知道他們與誰打交道。這些事業都是實際營運的實體，而非只是虛有其表的門面公司。

譬如，華為收購了福建晉華和芯恩（青島）集成電路的晶圓廠。SIA表示，華為也和鵬芯微和深圳市鵬新旭公司等公司共同建設晶圓廠。