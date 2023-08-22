習近平：中國與南非要做高度互信的戰略夥伴

習近平與拉瑪佛沙會談後共同會見記者。（新華社）

據中國外交部網站昨夜訊息，中國國家主席習近平 當地時間22日中午在比勒陀利亞總統府與南非 總統拉瑪佛沙會談後共同會見記者。習近平說，他和拉瑪佛沙總統都認為，中南兩國要做高度互信的戰略夥伴。我們要保持高層交往良好勢。他與拉瑪佛沙也一致認為，中國和南非都是有重要影響的發展中大國和新興市場 國家，雙方要做維護正義的全球夥伴。我們要加強戰略協作，踐行真正的多邊主義，推動擴大「全球南方」國家在全球治理中的代表性和發言權。

習近平指出，很高興應拉瑪佛沙總統邀請，再次對美麗的「彩虹之國」南非進行國事訪問。這是他作為中國國家主席對南非進行的第四次國事訪問。今年是中南建交25週年。25年來，中南關係實現跨越式發展，戰略互信達到新高度，各領域合作全面推進，多邊協作更加緊密。中南關係遠遠超越雙邊範疇，越來越具有戰略意義和全球性影響。

當前，中國共產黨正團結帶領中國人民以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，南非也在積極自主探索符合本國國情的發展道路。中南關係面臨新的發展機遇。剛才他同拉瑪佛沙總統舉行了富有成果的會談，就新時代兩國關係發展以及共同關心的國際和地區問題交換了意見，達成重要共識。我們見證了一系列重要雙邊合作文件簽署。我對兩國友好合作關係前景充滿信心。

他表示，他和拉瑪佛沙總統都認為，中南兩國要做高度互信的戰略夥伴。我們要保持高層交往良好勢頭，加強各領域交流合作，持續深化政治互信，加強治國理政經驗交流，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。

我們都同意，中南互利務實合作成果豐碩，雙方要做共同進步的發展夥伴。加強發展戰略對接，以落實中非合作論壇「九項工程」和《中南十年合作戰略規劃》為主線，鞏固優勢領域合作，培育合作新增長點。中方願進口更多南非優質產品，繼續鼓勵中國企業赴南非投資興業，不斷深化兩國電力、新能源、科技創新等領域合作。

我們都高度重視民心相通，主張雙方要做相知相親的友好夥伴。我們要在合作中堅持以人民為中心，讓合作成果更多惠及兩國人民。中方支持南非政府加強職業教育、促進青年就業的努力。雙方同意加強教育、科技、文化、旅遊等領域交流合作。

我們一致認為，中國和南非都是有重要影響的發展中大國和新興市場國家，雙方要做維護正義的全球夥伴。我們要加強戰略協作，踐行真正的多邊主義，推動擴大「全球南方」國家在全球治理中的代表性和發言權。中方堅定支持非洲一體化建設，支持非盟加入二十國集團在今年取得實質性進展，支持南非在國際和地區事務中發揮更大作用。