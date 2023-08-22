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去哪了？習近平無故缺席金磚論壇 各方揣測

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習近平：不斷深化金磚戰略夥伴關係，拓展金磚+模式

記者黃國樑／即時報導
習近平強調將積極推進擴員進程。圖為他與南非總統拉瑪佛沙共同會見記者。（新華社）
習近平強調將積極推進擴員進程。圖為他與南非總統拉瑪佛沙共同會見記者。（新華社）

據大陸新華社報導，大陸國家主席習近平當地時間8月22日下午向約翰尼斯堡金磚國家工商論壇閉幕式發表題為《深化團結合作應對風險挑戰共建更加美好的世界》的致詞。習近平強調，以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家群體性崛起，正在從根本上改變世界版圖。無論有多少阻力，金磚國家這支積極、穩定、向善的力量都將蓬勃發展。他說，我們將不斷深化金磚戰略夥伴關係，拓展「金磚+」模式，積極推進擴員進程。

他強調，將深化同其他新興市場國家和發展中國家團結合作，推進世界多極化和國際關係民主化，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。20多個國家正在叩響金磚的大門，中方真誠歡迎大家加入金磚合作機制！

習近平指出，當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會走到了關鍵當口。是堅持合作與融合，還是走向分裂與對抗？是攜手維護和平穩定，還是滑向「新冷戰」的深淵？是在開放包容中走向繁榮，還是在霸道霸凌中陷入蕭條？是在交流與互鑑中增進互信，還是讓傲慢與偏見蒙蔽良知？歷史的鐘擺朝向何方，取決於我們的抉擇。

他強調，當今世界是一榮俱榮、一損俱損的命運共同體。各國人民企盼的，不是「新冷戰」，不是「小圈子」，而是一個持久和平、普遍安全的世界，一個共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。這是歷史前進的邏輯、時代發展的潮流。各國要秉持正確的世界觀、歷史觀、大局觀，把構建人類命運共同體的理念轉化為行動、願景轉化為現實。

他說，我們要促進共同發展繁榮。新興市場國家和發展中國家經歷千辛萬苦，獲得了民族獨立，所做的一切，就是要讓人民過上幸福生活。每個國家都有發展的權利，各國人民都有追求幸福生活的自由。中方願同各國一道，加快推進全球發展倡議合作，應對共同挑戰，增進各國人民福祉。

習近平提到，我們要努力實現普遍安全。只有堅持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，才能走出一條普遍安全之路。中方願同各方一道，推動全球安全倡議落地生根，堅持對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和，攜手打造安全共同體。

他並說，我們要堅持文明交流互鑑。多姿多彩是人類文明的本色。蓄意鼓譟所謂「民主和威權」、「自由和專制」的二元對立，只能造成世界割裂、文明衝突。中方歡迎各國積極參與全球文明倡議合作，弘揚全人類共同價值，促進不同文明百家爭鳴、百花齊放，賡續人類文明的薪火。

習近平強調，中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，致力於推動構建人類命運共同體。作為發展中國家、「全球南方」的一員，中國始終同其他發展中國家同呼吸、共命運，推動增加新興市場國家和發展中國家在全球事務中的代表性和發言權。中國沒有稱王稱霸的基因，沒有大國博弈的衝動，堅定站在歷史正確一邊，堅定奉行「大道之行，天下為公」。

習近平指出，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變。中國將始終是世界發展的重要機遇，將堅定推進高水平開放，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡。隨著中國14億多人口整體邁進現代化，中國必將對世界經濟作出更大貢獻，為各國工商界提供更大空間。

習近平 新興市場 霸凌

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