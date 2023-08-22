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懸賞100萬港元 在英港人「有點焦慮」、憂家人遭當局騷擾

編譯高詣軒／即時報導
人在英國倫敦的香港立法會前議員羅冠聰，攝於18日。Getty Images
人在英國倫敦的香港立法會前議員羅冠聰，攝於18日。Getty Images

香港7月宣布對8名海外民主倡議者懸賞港幣100萬元。法新社22日報導，人在英國、被列入懸賞名單的前香港立法會議員羅冠聰和資深工運人士蒙兆達，如今更憂慮自身安全，對家人擔憂更甚，迫切尋求國際支持。

針對港府懸賞以期取得有助逮捕的資訊，51歲的蒙兆達近期受訪表示，對此感到「震驚」，體認到一旦遭當局視為目標，任何藉口都能導致被控，表示自己若被定罪，唯一罪名會是「替香港人說出真話」。

30歲的羅冠聰則向法新社表示，被追緝非新鮮事，但列入懸賞倒是頭一遭，得要去探究可能的影響，以及是否會給周遭的人很大誘因，洩漏有關他的敏感隱私資訊等。

羅冠聰坦言，突然被迫擔心保障個人情報和行蹤，令他「有點焦慮」，表示這顯示港府的恫嚇手段升級，不只要逮捕他，更騷擾周圍的人、利誘他人以期換取情報洩漏。

香港特首李家超已表示，將對8人終身緝捕，使其在恐懼中度日。英國、美國和澳洲等地主國已對港府懸賞表示譴責。

羅、蒙等人係就北京意在遏制2019年香港示威潮所推行的國安法遭控罪。羅在2021年獲英國庇護，蒙同年離港。

法新社指出，當局警方已偵詢至少30人，以探查和8人的可能聯繫，大多數小時內就釋放。期間，7名羅冠聰過去的同黨成員被控支持逃亡海外者而被逮捕。

蒙兆達表示，透過騷擾同僚和家人來威逼社運人士，已成當局常見手段。他對在香港的家人感到「擔心」，畢竟過去一個月，與他的行動無關的兄長等3名親屬曾被帶走偵詢。

蒙兆達雖已落腳英國，仍對個人情報相當謹慎，出門會戴帽以防被認出，並攜帶示警裝置，但他仍堅持從事倡議，認為他們身上的負荷，比起尚在香港者要輕許多。

蒙兆達說若因恐懼止步，等於鼓勵北京加深恫嚇手段。羅冠聰也呼籲國際社會就香港壓迫民權採取更多制裁，對香港、北京實施更強硬政策。

前香港職工會聯盟總幹事蒙兆達在英國布里斯托（Bristol）留影，攝於17日。G...
前香港職工會聯盟總幹事蒙兆達在英國布里斯托（Bristol）留影，攝於17日。Getty Images

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