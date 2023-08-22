中國預算赤字仍縮減三成 彭博：北京維持審慎財政政策
彭博報導，基於中國財政部21日公布財政數據計算得出，今年黔七個月中國廣義預算赤字達人民幣3.3兆元，較2022年同期下降37%。意味儘管經濟增速放緩、樓市下滑趨勢惡化，中國仍維持審慎的財政政策。
彭博估算還指出，今年1至7月一般公共預算和政府性基金預算的收入總額增長6%，總支出下降4.8%。
報導分析，數據顯示雖然中國4月以來經濟形勢惡化，各級政府對加大刺激力度方面卻十分謹慎。許多省的財政在2022年受到嚴重衝擊，如果中國中央政府不提供更多支持，這些省份可能就沒有財政能力來大幅增加支出。
去年受到防疫清零政策，導致成本飆升，中國31省份的財政赤字總額觸及至少是2012年以來最高水平。而財政收入方面則受到經濟疲軟、稅收減免和土地出讓收入下降而大幅下滑。今年上半年，大部分省份的主要預算赤字較去年縮小，部分原因是稅收收入回升。
中國財政部21日公佈，1至7月全國一般公共預算收入達人民幣13.9兆元，按年增長11.5%，增幅比上月收窄1.8個百分點。路透測算，7月財政收入增長只有1.9%，大幅低於上月的5.6%。
路透稱，這意味「放緩的財政收入增幅制約著積極財政政策的空間，捉襟見肘、財力吃緊在當月的財政收支中可見一斑」。
此前，彭博7月根據中國財政部發布數據計算得出，今年上半年廣義預算赤字為人民幣3.4兆元，較2022年同期減少32%。當時彭博分析預算赤字萎縮的原因在於稅收收入收穫年增長，加上去年同期政府實施空前規模的留抵退稅以提振疫情衝擊下的經濟，因此當時財政收入也受到影響。
當時彭博稱，「改善可能是短暫的」，因為這些激勵措施大多已在2022年6月底前落實到位，這意味著比較基數將在未來幾個月上升。
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