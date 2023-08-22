中國預算赤字仍縮減三成 彭博：北京維持審慎財政政策

中國經濟放緩，全球關注中國是否推出大規模財政刺激政策，但彭博估算今年首七個月，中國財政赤字降三成，財政政策仍然維持審慎。示意圖。（歐新社）

彭博報導，基於中國財政部 21日公布財政數據計算得出，今年黔七個月中國廣義預算 赤字達人民幣3.3兆元，較2022年同期下降37%。意味儘管經濟增速放緩、樓市下滑趨勢惡化，中國仍維持審慎的財政政策。

彭博估算還指出，今年1至7月一般公共預算和政府性基金預算的收入總額增長6%，總支出下降4.8%。

報導分析，數據顯示雖然中國4月以來經濟形勢惡化，各級政府對加大刺激力度方面卻十分謹慎。許多省的財政在2022年受到嚴重衝擊，如果中國中央政府不提供更多支持，這些省份可能就沒有財政能力來大幅增加支出。

去年受到防疫清零政策，導致成本飆升，中國31省份的財政赤字總額觸及至少是2012年以來最高水平。而財政收入方面則受到經濟疲軟、稅收減免和土地出讓收入下降而大幅下滑。今年上半年，大部分省份的主要預算赤字較去年縮小，部分原因是稅收收入回升。

中國財政部21日公佈，1至7月全國一般公共預算收入達人民幣13.9兆元，按年增長11.5%，增幅比上月收窄1.8個百分點。路透測算，7月財政收入增長只有1.9%，大幅低於上月的5.6%。

路透稱，這意味「放緩的財政收入增幅制約著積極財政政策的空間，捉襟見肘、財力吃緊在當月的財政收支中可見一斑」。

此前，彭博7月根據中國財政部發布數據計算得出，今年上半年廣義預算赤字為人民幣3.4兆元，較2022年同期減少32%。當時彭博分析預算赤字萎縮的原因在於稅收收入收穫年增長，加上去年同期政府實施空前規模的留抵退稅 以提振疫情衝擊下的經濟，因此當時財政收入也受到影響。

當時彭博稱，「改善可能是短暫的」，因為這些激勵措施大多已在2022年6月底前落實到位，這意味著比較基數將在未來幾個月上升。