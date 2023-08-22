日宣布核汙水排海 港澳迅速宣布禁止福島等地食品進口

港府22日表示，自24日開始禁止日本10縣（都）的水產品進口。圖為香港一超市內擺放的日本壽司等水產品。（中新社）

日本 政府22日宣布最快將在24日啟動福島核汙水排海，港澳周二立即宣布，為維護民眾食品安全，24日起禁止福島等十個都縣水產品進口。

香港特區行政長官李家超22日就曾表態，強烈反對日本排放核廢水，已指示特區政府環境及生態局局長及相關部門，立即啟動進口管制措施。

在李家超發聲後稍晚，中國中央廣播電視總台大灣區之聲官方微博消息，香港特區政府環境及生態局局長謝展寰22日宣布，自24日開始，禁止源自東京、福島、千葉、櫪木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉等十個都縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

澳門 特區政府也宣布，自24日起，禁止來自源自福島縣、千葉縣、櫪木縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣及東京都共十個都縣區進口的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻，包括蔬菜、水果、奶及奶製品、水產及水產製品、肉類及其製品、禽蛋等。

澳門特區政府表示，日方在未與鄰國充分協商的情況下，決定將核汙染水向海洋排放，是極不負責的行為。特區政府高度關注事件，市政署一直和中國國家海關總署、拱北海關保持密切聯繫，同時也和香港食安中心建立了通報機制。

除禁止相關產品進口，澳門市政署也會加強巡查市面零售店，針對由日本其他地方進口無需檢驗檢疫的副食品，如大米、紫菜、茶葉、零食等預包裝食品，以手提輻射儀進行檢測 ，並抽取食品樣本進行放射性核素檢測。

另外，為提升資訊透明度、加強科普教育，澳門市政署從23日起將開通核檢食安專題網頁，除每天公布輻射檢測數據外，還會通過圖文包、帖文、短片等向社會進行科普宣傳。

中國外交部發言人汪文斌22日針對日本將在24日啟動核汙排海一事表示，日方此舉極端自私且不負責任，已向日方提出嚴正交涉，並將採取一切必要措施維護食品安全和公眾健康。